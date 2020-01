Luigi Riva : “Cagliari è il mio sangue”

Luigi Riva è il nuovo presidente onorario del Cagliari Calcio. Un uomo che in Sardegna è un vero e proprio mito, un’icona per un popolo intero. Lui non si mette mai in discussione, ogni volta che parla a Cagliari è il verbo. Insomma la storia del club rossoblu si lega a quella del più grande bomber italiano di tutti i tempi, in maniera viscerale. Riva ha raccontato alcuni retroscena, riguardanti i giorni precedenti alla decisione di accettare o meno la proposta del sodalizio rossoblu. “Per alcuni giorni non ho dormito, guardavo il soffitto senza chiudere occhio” ha esordito il fuoriclasse di Leggiuno.

Luigi Riva e la sua Cagliari

Dopo ha proseguito :”Quando si tratta del Cagliari, per me non è mai una decisione o un pensiero qualsiasi”. Questo per indicare l’importanza che la città, la squadra e la terra sarda ha avuto nella sua vita. “Questo club, questa terra non è parte della mia vita, è la mia vita. Il mio rapporto con la Sardegna è nato ed è divenuto indissolubile grazie a questa squadra. Il Cagliari è il mio sangue“. Parole fortissime, che mettono in evidenza l”amore tra Gigi e la sua gente, i sardi. Il nuovo presidente onorario è uomo di enorme spessore morale, che quando parla non è mai banale.

La Sardegna ed il Cagliari un unico amore

Questa la sua dichiarazione d”amore, l”ennesima a dire il vero, verso un popolo che lo ha eletto ad idolo assoluto ed inarrivabile. Luigi Riva ha anche voluto precisare, di essere un presidente che non interferirà con il lavoro della dirigenza. Non farà dichiarazioni iperboliche e destabilizzanti per il gruppo. Insomma sarà sempre e solo Gigi Riva. Un uomo mite, silenzioso, umile e rispettoso del prossimo, esattamente come sanno essere solo i campioni nel calcio, e ancor prima nella vita. Un mito unico ed inarrivabile per chiunque.



