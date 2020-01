Difesa Cagliari: mossa a sorpresa

Difesa Cagliari da rivedere e registrare. Purtroppo nell’ultimo periodo i rossoblù hanno subito molti gol. Certo imputare tutte le responsabilità al reparto arretrato, sarebbe quantomeno indelicato. Tutta la squadra ha il dovere di contribuire alla fase difensiva, a partire dagli attaccanti. Il centrocampo nell’ultima fase della stagione, nel non ha garantito il filtro necessario. Il tutto probabilmente è figlio di una condizione fisica, non piu ottimale, ma in netto calo. La pausa natalizia sarà stata utile soprattutto a questo, a ritrovare le energie psico fisiche sufficienti, per riprendere il cammino. Il primo impegno del 2020 non è esattamente dei più semplici. I rossoblù faranno infatti visita alla Juventus, capolista in coabitazione con l’Inter.

Difesa Cagliari, lavori in corso

Alessandro Florenzi è uno dei nomi papabili, ma il romanista sembra essere sempre più lontano dai radar cagliaritani. Per lui sono sempre calde le piste, che potrebbero portare alla Fiorentina o all’Inter. Per questo motivo la dirigenza rossoblù pare abbia virato, sull’ex under 21 Adjapong. Intanto la novità per la difesa, è il difensore del Napoli Tonelli. Il centrale difensivo non trova spazio sotto il Vesuvio, ed ora è tornato ad essere un nome importante per il Cagliari. In passato gli isolani, erano già stati vicini al difensore ex Sampdoria, ma poi non se ne fece nulla.

Tonelli potrebbe essere la soluzione

In difesa servono rinforzi, visto che Mattiello tornerà all’Atalanta, per poi essere girato altrove. Pinna andrà in prestito, con possibile destinazione Venezia in serie cadetta. Il 29enne del Napoli potrebbe davvero arrivare in Sardegna. Il direttore Marcello Carli è in costante contatto con Giuntoli. Per il club di Tommaso Giulini sarebbe un buon colpo. Con Tonelli il settore centrale della difesa sarebbe sistemato. Resterebbe da acquistare un terzino in grado di giocare su entrambe le corsie. Adjapong non è l’unico nome, gli altri al momento sono top secret.

