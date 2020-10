ROMA – Marco Marsilio in isolamento volontario. Il governatore abruzzese ha infatti deciso di porsi in isolamento volontario e precauzionale insieme a tutto il suo staff dopo aver appreso della positività del suo capo segreteria al Covid, accertata ufficialmente oggi pomeriggio.

È quanto comunicato, in una nota, dalla Regione Abruzzo. Il presidente Marsilio precisa poi che l’ultimo contatto avuto in presenza con il proprio capo segreteria è avvenuto nella mattinata di martedì scorso. Ora si attende l’esecuzione dei tamponi.

Queste le parole di Marco Marsilio, affidate alla sua pagina Facebook:

“Scrivo qui per comunicarvi di aver appreso della positività (accertata oggi pomeriggio) del mio capo segreteria. Sono quindi in isolamento precauzionale: l’ultimo contatto in presenza con il mio collaboratore è avvenuto martedì mattina scorso. Con l’occasione auguro una pronta guarigione al mio capo segreteria e a tutti coloro che in questo momento si trovano ad affrontare direttamente questo nemico”.