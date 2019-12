News Calciomercato molto interessanti, quelle che abbiamo raccolto appena dopo le feste natalizie. Una serie di notizie interessanti che spaziano in maniera ampia, e che riservano come sempre grandi sorprese. Partiamo dal Napoli che vorrebbe vedere Mertens all’estero. Il belga ha fatto sapere di non gradire la destinazione Borussia Dortmund, e quindi ha fatto comprendere al club partenopeo, che lascerà la Campania a giugno a parametro zero. Sceglierà la destinazione a lui più gradita, soprattutto a livello economico. Anche Koulibaly ha fatto sapere di voler andare via. Possibilmente già nella finestra di mercato invernale. Per lui si stanno muovendo Arsenal e Chelsea. Il prezzo del cartellino è di almeno 65 milioni di euro.

News Calciomercato del 27.12.2019

Il PSG potrebbe vedere Draxler, sul 26enne tedesco vi sono l’Hertha Berlino ed il Nizza. Il cartellino costa 20 milioni di euro. La Roma vuole prolungare di una stagione il rapporto con Kolarov, trattativa aperta. Cavani non si muoverà da Parigi fino a giugno, poi andrà a parametro zero all’Atletico Madrid di Simeone. Rebic lascerà il Milan a gennaio, potrebbe tornare a Francoforte. La Fiorentina invece per cercare di risolvere il problema del gol, dovrebbe ingaggiare in prestito Patrick Cutrone, 23enne ex Milan. Il Bayern Monaco non riscatterà Coutinho dal Barcellona. Sul brasiliano si stanno muovendo tre inglesi di prima fascia. Quali? Manchester United, Tottenham e Chelsea.

Altri affari interessanti

La Juve ha risposto picche ai Gunners che vorrebbero Rabiot. Sarri non vuole cederlo, perché creda possa esplodere molto presto. Inter sempre su Vidal e Marcos Alonso. Entrambi sono due obiettivi, ma al momento il secondo pare sia più facilmente raggiungibile. Il Milan ha chiuso per Ibrahimovic che resterà per sei mesi. l’Atalanta saluta Arana e Kjaer, che stanno cercando una nuova sistemazione. Il Genoa ha esonerato Thiago Motta, e si appresta a presentare Davide Nicola.

