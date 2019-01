Nuova criticità meteo, in arrivo da martedì 8

Nuova CRITICITÀ METEO, dopo il sole dei primi giorni, da martedì 8 gennaio nuove perturbazioni temporalesche sulla nostra penisola.

In arrivo freddo, forti raffiche di vento e neve ad alte quote. A Nord cielo quasi sempre sereno.

Le più colpite, sono nuovamente le regioni del centro sud e le isole. Si consigliano: prudenza e attenzione.

Nuova CRITICITÀ METEO: i dettagli

Nei prossimi giorni la nuova criticità meteo farà tornare il freddo sulle regioni italiane.

La neve che nei giorni scorsi è caduta nel Centro Sud, ha imbiancato Abruzzo e Puglia. La concentrazione è stata presente soprattutto sulle regioni adriatiche.

In base ai dati pervenuti dal settore meteo, la settimana che andrà da lunedì 7 gennaio vedrà inizialmente arrivare l’alta pressione.

Questa (presente sul nostro paese) regalerà il sole su buona parte delle Regioni . Brevi piovaschi locali solo sulla Calabria ionica.

Già da martedì 8 gennaio le condizioni iniziano a peggiorare a causa di un nuovo vortice depressionario proveniente dall’Europa settentrionale.

In questo caso a essere colpite dalla nuova criticità meteo, sono le regioni centro meridionali.

Il maltempo si concentra prevalentemente con pioggia e temporali molto intensi soprattutto a livello locale. Le Regioni più colpite saranno Lazio, Campania e Calabria.

Inoltre sugli Appennini tornerà la neve, che all’inizio toccherà solo i 1000 mt, poi nella giornata di mercoledì, in calo fino agli 800 metri.

Al momento non è possibile stabilire e, non si possono ovviamente escludere rovesci intensi, anche a quote basse. Il ciclone porterà forti venti occidentali.

Riguardo alle raffiche, toccheranno oltre gli 80 km orari concentrandosi sulla Sardegna e sul Basso Tirreno.

Nella giornata di giovedì 10 sono in previsione rovesci e temporali che influenzeranno prevalentemente Campania, Puglia, Basilicata, e Calabria.

In queste giornate la neve scenderà a quote collinari. Il nord, per ora è colpito soltanto marginalmente; al momento prevarrà il sole, portando solo rare precipitazioni, ma in ogni caso al momento, il maltempo è quasi assente.

