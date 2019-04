Paul Pogba ha deciso il suo destino

Paul Pogba ha deciso il suo futuro

Paul Pogba ha deciso. Il giocatore è sempre uno dei pezzi più pregiati del calciomercato. Uno dei calciatori più forti del pianeta, certamente uno dei più forti centrocampisti del mondo. Grandissima tecnica abbinata ad uno strapotere fisico a dir poco impressionante.

Il ragazzo francese sta disputando una stagione altalenante, dopo aver giocato e vinto un mondiale con la Nazionale francese.

Paul è al secondo anno di militanza nel Manchester United, ma pare abbia deciso quale sarà il suo prossimo futuro. Vediamo insieme quali sono i suoi pensieri.

Il francese e la Champions League

Pogba è un calciatore ambizioso, uno che ama vincere. Il prossimo anno però, con tutta probabilità, il Manchester United potrebbe non prendere parte alla prossima edizione della Champions League.

Questa situazione pone dei forti dubbi circa la permanenza del francese nei Red Devils. Le proposte per Pogba non mancano. Due i club più vicini al francese, che hanno mostrato tra le altre cose, un forte interesse.

Parliamo di due top club: il Real Madrid e la Juventus.

Le merengues hanno dalla loro parte, un fascino senza eguali e un allenatore francese come Zinedine Zidane. La Juve invece è il primo amore di Paul, ed ha sempre un grandissimo appeal.

Paul Pogba ha deciso, la sfida tra i due club

Per strappare Pogba allo United ci vorrà una cifra davvero importante. Si parla di circa 80-90 milioni di euro, nonchè di un ingaggio che oscilla tra i 12 ed i 15 milioni di euro.

Il Real è pronto a far cassa cedendo alcune stelle, per poi reinvestire sul francese. La Juve ha in mente la stessa strategia, far partire due, tre campioni e spendere poi per altri campioni.

Durante l’edizione di questa Champions, i tifosi bianconeri hanno scambiato qualche battuta con Pogba proprio sotto la curva, manifestandogli tutto il loro amore. Paul non è rimasto insensibile. La partita è aperta e una cosa è certa: a fine stagione Pogba lascerà Manchester.

Foto: Pagina Ufficiale Facebook Manchester United