Probabili formazioni Atalanta-Midtjylland, 5^ giornata Champions League

In questo articolo andremo a vedere le probabili formazioni di Atalanta-Midtjylland, gara valida per la 5^ giornata della Champions League. Partita del Gruppo D in programma martedì sera al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 21 e con in palio punti fondamentali per il cammino dei nerazzurri.

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini

I bergamaschi si schiereranno con il solito 3-4-1-2 del tecnico Gian Piero Gasperini. Tra i pali visto l’infortunio di Gollini ci sarà Sportiello, con davanti a lui Palomino al centro della difesa, affiancato da Toloi e Djimsiti. Sulle fasce spazio invece alla grande corsa di Hateboer a destra e Gosens a sinistra, alla ricerca di inserimenti pericolosi e di cross invitanti per gli attaccanti. Marten De Roon e Remo Freuler saranno in cabina di regia, pronti a donare qualità e intensità in mezzo al campo. In queste probabili formazioni di Atalanta-Midtjylland, spicca anche sicuramente la presenza d’El Papu Gomez sulla trequarti. L’argentino si posizionerà alle spalle della coppia tutta colombiana composta da Muriel e Zapata, alla ricerca di gol e giocate importanti per i nerazzurri.

Le possibili scelte di Brian Priske

I danesi risponderanno invece con il 4-2-3-1 del mister Brian Priske, per tentare una grande impresa al Giwess Stadium di Bergamo. In porta spazio ad Hansen, con davanti a se la coppia difensiva composta da James e Scholz, pronti a frenare le avanzate degli attaccanti dell’Atalanta. Sulle fasce invece il Midtijlland punterà forte sulla corsa di Cools a destra e di Paulinho a sinistra. In mediana ci saranno Onyela e Madsen, con Sisto invece più avanzato in posizione di trequartista. Kaba sarà il centravanti della squadra, supportato dalla qualità sulle fasce di Dreyer e Mabil.

Le probabili formazioni di Atalanta-Midtjylland

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, D. Zapata.

MIDJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.