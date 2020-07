Probabili formazioni Lecce-Lazio, partita di apertura della 31′ giornata di Serie A e molto importante per gli obiettivi delle due squadre. I giallorossi sono alla ricerca di un’impresa importante per sognare la salvezza, con un Genoa al momento distante appena due punti. Biancocelesti all’ultima spiaggia per lo Scudetto dopo la brutta sconfitta 0-3 contro la Lazio, con la capolista Juventus distante ben 7 punti.

Le possibili scelte di Fabio Liverani

I salentini vengono da ben 6 sconfitte consecutive e sono dunque alla ricerca disperata di punti salvezza e per provare a farli Liverani si affiderà al suo solito 4-3-2-1. Tra i pali sarà riconfermato il brasiliano Gabriel, con Rispoli e Calderoni sulle fasce e con capitan Lucioni e Paz al centro. In cabina di regia dovrebbe invece posizionarsi Jacopo Petriccione, con l’intensità di Majer e Mancosu ai suoi lati. Sulla trequarti il tecnico romano è pronto ad affidarsi alla qualità e alla tecnica di Filippo Falco e Riccardo Saponara, dietro l’unica punta Khouma Babacar.

Le possibili scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi può tornare a sorridere, visto il rientro dalla squalifica di Ciro Immobile ed anche di quello preziosissimo di Caicedo dall’infortunio. I due si posizioneranno in tandem offensivo dal primo minuto, per ritrovare quella qualità in zona gol mancata contro il Milan. Nel 3-5-2 bianconceleste, sarà riconfermato tra i pali il solito Strakosha, con Patric, Acerbi e Bastos a formare il terzetto difensivo. Ci sarà una novità anche sugli esterni, dove dovrebbe essere lanciato dal primo minuto Jordan Lukaku, con Lazzari confermato sul lato opposto. Possibile turno di riposo in mezzo al campo invece per Leiva, con Cataldi pronto a sostituirlo, affiancato da Parolo e Luis Alberto come mezzali.

Probabili formazioni Lecce-Lazio

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Calderoni; Majer, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, J. Lukaku; Immobile, Caicedo.