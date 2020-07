Andiamo a vedere le probabili formazioni di Milan-Juventus, big match valido come anticipo della 31′ giornata del campionato di Serie A. Un Milan alla ricerca di punti importanti per sognare il ritorno in Europa e per dare continuità allo strepitoso successo contro la Lazio. I bianconeri invece vogliono vincere per ipotecare il discorso Scudetto ed approfittare quindi proprio del passo falso dei biancocelesti nell’ultimo turno.

Le possibili scelte di Stefano Pioli

In queste probabili formazioni di Milan-Juventus, spicca sicuramente la presenza di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri. Attaccante svedese rientrato in bellezza nell’ultimo match contro la Lazio, in cui ha trovato anche la rete su rigore e pronto a riconfermarsi anche in questo big match. Stefano Pioli non si snaturerà di certo per questa partita, affidandosi al suo solito 4-2-3-1 e schierando lo stesso 11 della gara contro la Lazio. Tra i pali ovviamente spazio alla solita certezza Gigio Donnarumma, pronto a stoppare le conclusioni di CR7 e compagni. In difesa spazio a Conti e il velocissimo Theo Hernandez sulle fasce, con la solida coppia Kjaer-Romagnoli al centro. In mediana i muscoli di Kessie e la tecnica di Ismael Bennacer, con Jack Bonaventura pronto ad inventare sulla trequarti. Sugli esterni nuova chance da titolare per il talento Saelemaekers, con Calhanoglu a sinistra e come vi avevamo preannunciato Ibrahimovic di punta.

Le possibili scelte di Maurizio Sarri

Per Maurizio Sarri pesa e non poco l’assenza lì davanti di Paulo Dybala e dietro di De Ligt, entrambi squalificati per questa gara contro il Milan. Il tecnico toscano si affiderà comunque al suo solito 4-3-3, con Rugani pronto a sostituire l’olandese in coppia con Bonucci al centro della difesa, davanti al rientrante Szczesny tra i pali. Sugli esterni riconfermatissimo dopo il gol al derby Cuadrado, con il brasiliano Danilo sulla fascia opposta. Nonostante il suo prossimo passaggio al Barcellona, Miralem Pjanic giocherà titolare in cabina di regia, con Bentancur e Matuidi ai suoi lati. In avanti invece spazio a Bernardeschi e Cristiano Ronaldo sugli esterni, ad Higuain il duro compito di sostituire Paulo Dybala al centro.

Probabili formazioni Milan-Juventus

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.