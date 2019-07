Procedura di infrazione, Conte: “Confido di evitarla”. Sulla stessa linea ottimista del premier c’è anche il capo dello stato, Sergio Mattarella, che a Vienna, rispondendo alla domanda di un giornalista, si è espresso così:

“Noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta: il disavanzo di bilancio in Italia e’ passato dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e il 2018, l’avanzo primario e’ passato dall’1,4 all’1,6. Sono dati di trend positivi per i conti pubblici. Vi e’ una condizione di base di economia italiana di grande solidita’. Non a caso l’Italia e’ la terza economia dell’Ue ed e’ la seconda manifattura d’Europa. Credo che il governo stia presentando ciò alla Commissione Ue per dimostrare che i conti saranno in ordine. Le indicazioni sono rassicuranti e non vi è motivo per aprire una nuova infrazione”.