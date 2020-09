ROMA – Renzi commenta il voto in Toscana. Ecco come il leader di Italia Viva si è espresso in una conferenza stampa tenuta ieri a Montecitorio all’indomani del referendum e delle regionali:

“In Toscana Italia Viva è stata decisiva non numericamente, ma politicamente, per l’enorme mobilitazione e per la selezione delle candidature”.

Dichiarazioni importanti che arrivano proprio nei giorni in cui Italia Viva compie un anno di vita:

“Ho deciso di lasciare il Pd e di costruire insieme ad altri una Casa nuova per fare politica in modo diverso – disse Renzi nel settembre 2019 – Dopo sette anni di fuoco amico penso si debba prendere atto che i nostri valori, le nostre idee, i nostri sogni non possono essere tutti i giorni oggetto di litigi interni. La vittoria che abbiamo ottenuto in Parlamento contro il populismo e Salvini è stata importante per salvare l’Italia, ma non basta. Adesso si tratta di costruire una Casa giovane, innovativa, femminista, dove si lancino idee e proposte per l’Italia e per la nostra Europa”.

Lo scorso aprile, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il senatore ex Pd aveva invece scritto quanto segue:

“Sono fiero di militare in un partito che sceglie di essere garantista mentre altri abbandonano questa strada e di essere femminista in un mondo troppo maschile. E che al mattino decide di preoccuparsi del PIL piuttosto che dei sondaggi”.