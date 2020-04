FIRENZE – Renzi insiste sulla questione delle scuole. Infatti, in un post pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, il senatore toscano, fondatore di Italia Viva, afferma quanto segue:

“Da giorni sto insistendo sulla questione delle scuole. Mi sembra che la politica stia clamorosamente sottovalutando il problema per ragazzi e famiglie. Gli esami di maturità e terza media vanno fatti, sul serio. Finché le scuole stanno chiuse bisogna fare interventi edili subito, senza burocrazia”.

L’ex premier ed ex segretario del Pd si esprime anche sulla didattica a distanza (per la quale sono stati stanziati 70 milioni), che tante polemiche ha suscitato in queste ultime settimane:

“La didattica online va bene ma non basta, nonostante l’impegno dei docenti. E cerchiamo di essere seri: i problemi che avremmo riaprendo a maggio li avremo anche identici a settembre. Quando ne ho parlato nei giorni scorsi hanno attaccato dicendo che ero pazzo e irresponsabile ma adesso tutti si rendono conto che se non lavoriamo sulla ripartenza anche delle scuole non ci sarà nessuna fase due. Quindi diamoci una mossa”.

In conclusione, il senatore Matteo Renzi contesta anche le ultime notizie secondo le quali non si tornerebbe in classe neanche a maggio (come lasciato intendere dalla ministra dell’istruzione Lucia Azzolina), bensì direttamente con l’inizio del prossimo anno scolastico:

“E se davvero hanno deciso che si tornerà sui banchi a settembre utilizziamo questo tempo per mettere a posto le scuole, senza burocrazia – ammonisce il fondatore di Italia Viva – Lo ribadisco ancora: i soldi ci sono, serve la volontà politica. Proviamoci tutti insieme”.