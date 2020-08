Renzi parla del nuovo ponte di Genova: “Giustizia per le vittime”

GENOVA – Renzi parla del nuovo ponte di Genova. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’ex premier oggi leader di Italia Viva afferma quanto segue:

“Giustizia per le vittime. Vicinanza alle famiglie. Orgoglio per la ricostruzione. E – aggiunge Matteo Renzi – desiderio di un Paese che in ogni opera pubblica, piccola e grande, corre come è stato fatto per il ponte di Genova”.

Anche il segretario della Lega, Matteo Salvini, interviene sul nuovo ponte di Genova. Queste le sue parole, anche in questo caso affidate a Facebook:

Inaugurazione del nuovo Ponte, un arcobaleno ha abbracciato Genova. Commovente. Grazie ai genovesi e alla Liguria che, dopo la sofferenza e i lutti, hanno saputo dare all’Italia e a tutto il mondo una lezione di tenacia, efficienza e orgoglio. Ma – aggiunge Salvini – il primo pensiero di tutti gli italiani va alle 43 vittime e alle loro famiglie, che aspettano verità e giustizia”.

La tragedia di Genova, avvenuta il 14 agosto 2018, ha segnato davvero tutti, e sin da subito il governo Conte 1 annunciò il proprio impegno per ricostruire il ponte ma anche – e soprattutto – per fare giustizia, visto che morirono 43 persone innocenti. Ovviamente l’auspicio è che alla fine sia proprio così, cioè che venga appunto fatta giustizia. Lo meritano quegli angeli che oggi non ci sono più, e lo meritano i loro parenti che invece sono rimasti qui a piangerli.