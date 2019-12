Sampdoria Juventus: probabili formazioni

Sampdoria Juventus è il primo anticipo della prossima giornata. Una giornata spezzatino, che vedrà i bianconeri impegnati mercoledì sera al Luigi Ferraris. Si giocherà in una data insolita, visto che la Juve domenica sera giocherà la gara valida per la Supercoppa Italiana, contro la Lazio di Simone Inzaghi. Ad attendere la capolista, ci sarà la Sampdoria di Claudio Ranieri. I blucerchiati sono reduci dalla vittoria, molto importante, nel derby contro il Genoa. Il mister capitolino ha tirato fuori dalle acque agitate i blucerchiati, ed ora dopo il derby, vorrebbe provare a fare lo sgambetto ai bianconeri. Sarri invece dopo la bella vittoria contro l’Udinese, dovrebbe mettere da parte il tridente, per ripartire dal trequartista. La gara avrà inizio mercoledì sera alle ore 19.

Sampdoria Juventus: le probabili formazioni

La Sampdoria dovrebbe schierare il solito modulo 4-4-2, classico di Claudio Ranieri. Tra i pali ci sarà Audero, il reparto arretrato sarà composto da Murillo, Colley, Ferrari e Murru. A centrocampo Jankto, Linetty, Ramirez, De Paoli. In avanti la coppia sarà formata da Quagliarella e Gabbiadini. La Juve invece proporrà il 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà ancora Gianluigi Buffon, difesa con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo Emre Can, Pjanic e Matuidi. Bernardeschi agirà dietro il tandem Dybala e Ronaldo.

Dove vedere la partita in TV

La partita sarà trasmessa in TV sia sulla piattaforma satellitare che quella del digitale terrestre su Sky. Chi volesse vederla in streaming invece potrà utilizzare SkyGo, o usufruire della piattaforma denominata Now TV. La Juve cercherà di vincere, per staccare l’Inter che giocherà dopo. In questo modo spera di mettere pressione, alla squadra con la quale divide la testa della classifica. La Samp invece cerca punti importanti, per allontanarsi dalla zona calda della classifica, e per ridare entusiasmo ad un ambiente, che dopo il derby ha ritrovato il sorriso perduto.

