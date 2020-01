Tim cup 2020 si giocano gli ottavi di finale

Tim cup 2020 scendono in campo le big del campionato.

Dopo l’antipasto col primo anticipo degli ottavi di finale di coppa Italia fra Torino e Genoa terminata 5 a 3 per i granata ai rigori fra oggi e domani si allinea il tabellone ai quarti. Ecco le gare che si giocheranno: Napoli Perugia; Lazio Cremonese; Inter Cagliari; Fiorentina Atalanta; Milan Spal; Juventus Udinese; Parma Roma.

Una tre giorni che vedrà scendere in campo tutte le big del campionato col Napoli che alle 15 affronterà il Perugia del neo tecnico Cosmi. Molte sfide risultano interessanti e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. L’ Inter col Cagliari dovrà fare molta attenzione, i sardi vogliono lasciarsi alle spalle un momento difficile. L’Atalanta vuole continuare a stupire ma a Firenze avrà vita dura. La coppa nazionale è trofeo che tutti vogliono appendere in bacheca. Il Milan punta forte con Ibra sulla competizione ed attende risposte dalla partita con la Spal. Decisive saranno le scelte dei tecnici su quanto turn over effettuare. Il rischio di esagerare potrebbe essere deleterio. In ballo c’è la lotta in campionato e la stagione non è affatto terminata.passi falsi portano a demoralizzarsi e nessuno vuole commetterli.

Tutto in tv ed in chiaro

Per gli amanti del calcio sarà una tre giorni maratona cominciando oggi alle ore 15 con il Napoli che cerca riscatto. Di seguito tutte le altre sfide in chiaro sui canali di raisport e sul satellite. Una non stop che nelle intenzioni della rete nazionale deve avvicinare i tifosi a questa manifestazione. Qualcosa andrà fatto per migliorare la formula e rendere il tutto più affascinante. Gli ascolti ci diranno se la tanto agognata svolta è stata fatta, in caso contrario un occhio all’estero andrebbe dato. Il calcio è della gente, del tifoso che vuole divertirsi.

Fonte foto



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di