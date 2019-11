Torna il campionato di A: il punto della 13^ giornata. Conclusasi la due giorni azzurra, tornano le emozioni del massimo campionato italiano

Domani alle ore 15 torna il campionato di A dopo il doppio successo della Nazionale italiana entrata nella storia con il record di vittorie nell’anno solare.

Un’iniezione di fiducia dunque che potrebbe riflettersi su alcuni protagonisti all’interno dei loro club.

Come per esempio Lorenzo Insigne, autore di una gara eccellente contro la Bosnia Erzegovina, che nel Napoli vive un momento non proprio facile con il club.

Domani alle 18 infatti la squadra di Ancelotti è impegnata in una delicata gara contro il Milan; anche il Diavolo non se la passa benissimo.

Un match dunque che può essere fondamentale per entrambi sia in termini di classifica (specie per i rossoneri) si per ritrovare un po’ di armonia (è il caso del Napoli).

Torna il campionato di A che si apre alle 15 con Atalanta-Juventus

Bella partita quindi tra due squadre al vertice della classifica; bianconeri alle prese con due casi su tutti: Pjanic e CR7.

Quello del talento portoghese in realtà è già rientrato o forse non c’è mai stato ma comunque svolge lavoro differenziato.

Per Pjanic, sucito anzitempo nel match contro l’Italia, c’è un cauto ottimismo nel rivederlo in capo; intanto a casa Juve ci si godono i rinnovi di contratto di Bonucci e Cuadrado.

Altra partita interessante del campionato di A è Roma-Brescia in programma domenica 24 alle ore 15

Anche in questo caso c’è un importante rinnovo: quello di Nicolò Zaniolo in maglia giallorossa; il giocatore ha impressionato anche in Azzurro e ora vuole continuare a vincere.

Ai microfoni di Sky ha infatti dichiarato:

Il traguardo minimo della stagione è la qualificazione alla Champions e conquistare magari anche qualche trofeo, non si sa mai.

Sulla sponda Brescia invece un problema c’è e si chiama Mario Balotelli il quale è stato allontanato dal campo prima della fine degli allenamenti.

C’è da capire cosa sia realmente successo durante quella gioranta e se domenica scenderà in campo da titolare contro la Roma.

Insomma, una giornata di campionato che vede tante situazioni aperte, tanti casi da gestire e valutare; ecco comunque le restanti gare:

Torino-Inter,

Bologna-Parma,

Sassuolo-Lazio,

Verona-Fiorentina,

Sampdoria-Udinese,

Lecce-Cagliari,

Spal-Genoa.



