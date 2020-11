WASHINGTON – Trump non accetta l’esito del voto. Questo quanto ha twittato il presidente uscente degli Stati Uniti, che continua a contestare il risultato delle urne alle ultime elezioni americane:

“Non sto combattendo per me, sto combattendo per i 74 milioni di americani che hanno votato per me!”.

E non è tutto. “The Donald“, infatti, sottolinea come dai 74 milioni di voti, “mai così tanti per un presidente in carica”, sono rimasti esclusi “i tanti voti per Trump gettati via”.

Trump non accetta l’esito del voto

Non solo. Già ieri, parlando al telefono su Fox News nella sua prima intervista rilasciata dalle elezioni, Donald Trump aveva usato parole durissime:

“Sono state le elezioni più truccate mai viste, una frode assoluta. Abbiamo moltissime prove sul fatto che è stata la più grande frode elettorale della storia americana”.

In particolare, il presidente Trump ha contestato il verdetto del voto in tutti gli stati chiave vinti da Joe Biden, dal Wisconsin al Michigan, dalla Pennsylvania alla Georgia. Non a caso, su Twitter il presidente aveva scritto:

“Tutti gli stati recentemente assegnati a Biden saranno sfidati legalmente per frode elettorale. Un mare di prove! Vinceremo!”.

Non è finita. Il suo staff aveva evidenziato, in vari messaggi, che il presidente “è vivo e vegeto” e niente affatto rassegnato a perdere la Casa Bianca. E questo è ciò che affermava Trump in un recente comunicato:

“Se si contano i voti legali vinco facilmente le elezioni! Se si contano i voti illegali e quelli in ritardo, ci rubano le elezioni”.

“Ma il 2020 è tutt’altro che finito!”, ha twittato ancora Trump commentando un sondaggio secondo cui la maggioranza dei repubblicani afferma che lo rivoterebbero nel 2024. E sono già in molti a ipotizzare una possibile ricandidatura di “The Donald” alle prossime elezioni che si terranno, appunto, tra quattro anni.