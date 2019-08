Udinese-Milan in tv: dove vederla

In questo articolo vi sveliamo tutte le informazioni sapere dove vedere Udinese-Milan in tv e in diretta streaming. La sfida della Dacia Arena è la prima della domenica di serie A con i friulani e lombardi a sfidarsi a partire dalle 18 di domenica 25 agosto. Dopo Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli, tocca quindi ad un’altra big della Serie A 2019-2020 scendere in campo per l’esordio stagionale. I rossoneri di Giampaolo, alla prima ufficiale sulla nuova panchina, si presenteranno in campo con la rivoluzione tattica del 4-3-1-2 ma senza facce nuove. Gli acquisti del mercato dovrebbero partire tutti dalla panchina. Dall’altra parte i padroni di casa di Tudor vogliono proseguire il proprio cammino da dove lo avevano lasciato. L’Udinese ha chiuso lo scorso campionato in crescendo e vuole ripartire da lì. Occhi puntati ovviamente su De Paul, da cui i tifosi si aspettano molto in questa stagione.

Dove vedere Udinese-Milan in tv

Udinese-Milan in tv sarà trasmessa in esclusiva da Sky, come altre sette gare di questa prima giornata di serie A. Per vedere la partita in diretta sarà necessario sintonizzarsi sul canale Sky Sport Serie HD. La frequenza è accessibile al numero 249 del bouquet di Sky sul satellite, mentre sul digitale terrestre sarà necessario arrivare fino al 383 o al 113. Su ricorda ovviamente che per riuscire a guardare la gara sarà necessario essere abbonati al pacchetto del colosso televisivo di Murdoch.

La diretta streaming

E chi non potrà essere sul divano davanti al piccolo schermo? Niente paura, Udinese-Milan non sarà trasmessa solo in tv ma anche in diretta streaming tramite la App Sky Go. Le immagini in arrivo dallo stadio Friuli saranno visibili tramite la App da pc, smartphone e tablet. La telecronaca della partita sarà affidata al giornalista Riccardo Gentile, ormai una delle voci storiche di Sky. Al suo fianco per il commento tecnico spazio a Lorenzo Minotti. Ex difensore centrale, tra le altre del Parma, sarà lui a guidare gli spettatori nelle pieghe tattiche della partita.

