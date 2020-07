Sicuramente è uno dei personaggio più amati della famosa serie TV Netflix realizzata da Alex Pina ed è entusiasmate per i molti fan sapere che Miguel Herràn si trova nel nostro Paese. Vacanze in Italia per Rio, dove la star è stata accolta sulle note di Bella Ciao.

Vacanze in Italia per Rio: il suo arrivo sulla Costa Smeralda

In attesa di avere novità sulla prossima stagione della serie TV spagnola de La Casa di Carta, i fan più fortunati in Italia potrebbero già aver incontrato uno dei protagonisti dello show. Infatti, Miguel Herràn, che nella serie interpreta Rio, ha deciso di passare qualche giorno in alcuni dei posti più belli del nostro Paese. Per l’esattezza, l’attore spagnolo trascorrerà le sue vacanza in Sardegna, sulla Costa Smeralda. Inevitabilmente, l’accoglienza per lui è stata sicuramente indimenticabile.

Infatti, i suoi fan lo hanno accolto intonano le note di Bella Ciao. Tuttavia, sembrerebbe che la Sardegna non sia stato l’unico posto a cui ha fatto visita “Rio”. Infatti, nei giorni scorsi aveva fatto visita alla Toscana, dove ha passato alcuni giorni. Successivamente la star 24enne si è recata, nella giornata di ieri, in Sardegna. Grazie ai social, è stato possibile seguire tutti i “movimenti” di Herran e del suo gruppo di amici con cui è venuto in vacanza in Italia. Dunque, l’attore ha fatto visita ad alcuni dei posti più belli in assoluto. Tra cui Orosei, Buddusò e Porto Cervo.

Inevitabilmente, i fan sono riusciti a “beccare” Miguel Herràn a La Maddalena, dove il gruppo di amici in vacanza ha deciso di pranzare. L’attore spagnolo, dopo aver concesso autografi e selfie con tutti i suoi ammiratori, è stato salutato dai fan in maniera alquanto prevedibile, ossia cantando Bella Ciao, diventato anche l’inno de La Casa di Carta. Dunque, in attesa di scoprire cosa accadrà nella prossima stagione della serie TV spagnola, dove Miguel Herràn veste i panni del giovane Rio, i fan possono “rincorrere” la star in giro per la bella Sardegna.

