Il Cagliari ha una nuova idea per il centrocampo. Ekdal sembra essere passato di moda, lo svedese non è un regista puro, ma una mezzala di qualità che può adattarsi al ruolo di regista. Il croato Bradaric ugualmente pare perdere quota nelle gerarchie della dirigenza rossoblù. Troppi i 5 milioni chiesti dal club croato. Adesso l’idea è un’altra ed in effetti la primaria. Maran aveva chiesto infatti Ivan Radovanovic del Chievo Verona. Il club isolano lo aveva accontentato prelevando dai clivensi proprio Lucas Castro, uno dei pupilli del tecnico trentino. Il serbo classe 1988 ad agosto compirà 30 anni, e rappresenterebbe il metronomo del centrocampo del sodalizio rossoblù. Cigarini a quel punto potrebbe davvero trasferirsi al Parma. Radovanovic inoltre rispetto agli altri due pretendenti per il ruolo di regista, di cui abbiamo parlato in precedenza, possiede anche due vantaggi. Il primo è quello relativo al costo del cartellino, che è di 2,5 milioni di euro, cifra che il Chievo accetterebbe di buon grado essendo in un periodo di difficoltà economica. Il Cagliari adesso quindi dovrà valutare alcune situazioni, per poi sferrare l’attacco decisivo e portare a casa l’uomo che dovrebbe detenere le chiavi del centrocampo cagliaritano. Siamo in un momento caldissimo del calciomercato, il Cagliari