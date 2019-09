Cagliari-Verona, le probabili formazioni

Cagliari-Verona potrebbe regalare qualche sorpresa rispetto all’ultima uscita di campionato, in merito alle probabili formazioni. Nel turno infrasettimanale abbiamo assistito in molti casi al ricorso del turn over, utile a recuperare forze fresche per affrontare al meglio i prossimi impegni. Domenica alle ore 18, i rossoblù di casa affronteranno il Verona di Juric. Una gara senza dubbio difficile, contro una compagine tosta e ben organizzata. Gli scaligeri fino ad ora hanno mostrato un buon calcio, mettendo sempre in difficoltà il proprio avversario. Ecco perché il Cagliari dovrà immediatamente dimenticare l’impresa napoletana, per provare ad aver ragione di un avversario assai ostico. Incamerare altri tre punti, rappresenterebbe infatti un primo importante traguardo.

Cagliari-Verona, i probabili titolari

I padroni di casa scenderanno in campo con il consueto 4-3-1-2. Maran non avrà a disposizione i lungodegenti Pavoletti, Cragno e Farago, e dovrà fare a meno anche di Radja Nainggolan. Il belga è comunque sulla via del recupero, quasi pronto al rientro. Il Cagliari tra i pali schiererà Olsen, La difesa sarà composta invece da Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli e Pellegrini. A centrocampo Nandez, Cigarini e uno tra Rog e Ionita. Sulla trequarti agirà Castro, davanti la coppia Joao Pedro Simeone. Il Verona invece si presenterà con il 3-4-2-1. Silvestri, Kumbulla, Rrahmani, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Dove vedere la partita in tv

Cagliari-Verona sarà visibile sull’emittente satellitare e digitale terrestre di Sky. In streaming invece sarà possibile usufruire di Sky Go, o della piattaforma di Now Tv. Il calcio di inizio è fissato per le ore 18.00, alla Sardegna Arena. È atteso sempre il grande pubblico, che nella casa rossoblù è sempre presente. Tifosi caldi che spesso rappresentano il vero dodicesimo uomo in campo. Juric ed i suoi uomini però sono una squadra temibile, Un grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Maran ed i suoi sono avvisati, servirà un grande Cagliari per aver ragione degli scaligeri.

