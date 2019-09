27 settembre 2019: notizie economiche e di Borsa oggi

Le notizie di oggi 27 settembre 2019: economiche, dalla Borsa e dal Mondo

Milano, lì 27 settembre 2019 – Notizie economiche e di Borsa che hanno caratterizzato la giornata di oggi.

Per quanto riguarda il territorio nazionale emergono più che altro notizie economiche su singole operazioni societarie e sul nuovo Governo Conte. Mentre in ambito internazionale arrivano alcuni dati sulla fiducia negli USA e in UE; anche l’attesa per il prossimo incontro USA – Cina influenza positivamente le quotazioni sul listino azionario della Borsa Italiana.

Notizie di oggi 27 settembre 2019: indice di fiducia USA / UE

Peggiora la fiducia nell’area dell’UE , infatti l’indice si ferma a 100 punti dai 101,4 del mese precedente; mentre l’indice della Zona Euro scende a 101,7 da 103,1 punti, con le attese a 103 punti.

Nel mese di settembre gli statunitensi mostrano maggiore fiducia verso l’economia, rispetto al mese precedente; infatti l’indice redatto dall’Università del Michigan arriva a 93,2 punti, meglio dei 92 punti della lettura intermedia e degli 89,8 punti della lettura finale di agosto. Invece gli analisti attendevano un dato a 92 punti.

Notizie società quotate Borsa Milano / Borsa New York

Toyota

La Toyota ha annunciato la volontà di incrementare la sua quota nel capitale della Subaru, portandolo al 20% dal circa 17% attuale. Alla fine di agosto, Toyota ha già acquisito il 5% di Suzuki e dal 2017 detiene anche il 5% di Mazda. Inoltre possiede Daihatsu e Hino.

Alperia S.p.A.

Alperia S.p.A. lancia una Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie del Gruppo Green Power S.p.A., pari a massime n. 838.830 azioni. Si attende l’ok di Consob e Borsa Italiana, che non hanno esaminato né approvato il contenuto del Documento d’Offerta. Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio alle ore 8:30 del 30 settembre 2019 e terminerà alle ore 17:30 del 18 ottobre 2019 (estremi inclusi). L’Offerente riconoscerà, per ciascuna Azione portata in adesione, un corrispettivo base, in denaro, pari a Euro 3,696, con diritto; inoltre, se si presentassero le condizioni, un’ulteriore componente variabile di prezzo di massimi Euro 1,006 per ciascuna Azione.

Notizie economiche 27 settembre 2019 dall’Italia ed internazionali

Generali

Generali è il primo gruppo assicurativo globale nella classifica “The World’s Best Regarded Companies” stilata da Forbes in collaborazione con “Statista”, leader nell’analisi di mercato e dei consumi.

La selezione ha raccolto le 2000 mila più grandi public company del mondo e Forbes ha individuato le 250 migliori. I parametri usati:

affidabilità;

poi condotta sociale;

inoltre qualità di prodotti e servizi;

ed anche il trattamento dei dipendenti.

Alla base delle valutazioni ci sono 15 mila interviste condotte in 50 paesi. Generali, è ferma al 61mo posto a livello mondiale ed è l’unico brand italiano presente nella lista insieme a Ferrari.

Apple

Apple punta al cinema con l’obiettivo di portare in sala film per poi renderli disponibili sul suo servizio Apple TV+. Stando al Wall Street Journal, Apple ha reclutato Greg Foster, in passato a capo delle attività di intrattenimento di Imax, come consulente per portare avanti questi piani. Tra le prime pellicole ad arrivare nei cinema a metà 2020: “On the Rocks“. La mossa di Apple segue quella di Amazon del 2015.

As Roma

Gli azionisti della As Roma esamineranno nella prossima assemblea convocata per il 28 ottobre (29 in seconda convocazione) la proposta di aumento di capitale sociale; dunque, l’ammontare massimo è di 150 milioni di euro.

Ferrari N.V.

Ferrari N.V. ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali il nuovo Accordo Premio di Competitività per gli anni 2020-2023. L’accordo introduce condizioni migliorative sotto l’aspetto economico e presta una grande attenzione ai temi della formazione, della genitorialità e della sostenibilità.

