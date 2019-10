01 ottobre 2019: notizie economiche e di Borsa oggi

Le notizie di oggi 01 ottobre 2019: economiche, dalla Borsa e dal Mondo

Milano, lì 01 ottobre 2019 – Notizie economiche e di Borsa che hanno caratterizzato la giornata di oggi.

Per quanto riguarda il territorio nazionale emergono più che altro notizie economiche su singole operazioni societarie e dati macroeconomici. Anche in ambito internazionale arrivano alcuni dati macroeconomici che influenzano le quotazioni sul listino azionario della Borsa Italiana.

Notizie di oggi 01 ottobre 2019: dati macroeconomia

Macroeconomia USA

Notizie economiche: Dati USA 01 ottobre 2019

L’indice ISM manifatturiero è pari a 47,8 punti, in calo rispetto al precedente 49,1 punti, mentre la previsione era 50,4 punti.

L’indice PMI manifatturiero USA, nel mese di settembre 2019, è pari a 51,1 punti, 50,3 la stima flash, mentre ad agosto il PMI si era attestato a 50,3 punti.

Macroeconomia Asia

Notizie economiche: Dati Cina 30 settembre 2019

In Cina, l’indice PMI manifatturiero Caixin è pari a 51,4 punti, in aumento rispetto al precedente 50,4 punti ed anche alla previsione che era di 50,2 punti.

Notizie economiche: Dati Giappone 30 settembre 2019

Mentre in Giappone crolla nuovamente la produzione nelle fabbriche; infatti, la stima ministeriale (METI) preliminare, mostra l’indice destagionalizzato della produzione industriale all’1,2% nel mese di agosto, dopo il +1,3% di luglio. Il dato risulta peggiore anche rispetto alle attese degli analisti che era dello 0,5%.

Notizie economiche: Dati Giappone 01 ottobre 2019

L’Indice PMI manifatturiero in Giappone resta debole a settembre a 48,9, da 49,3 di agosto. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 2,2% ad agosto rispetto a giugno. Un dato inferiore alle attese del mercato che si aspettava un aumento al 2,3 per cento.

Macroeconomia Europa

Notizie economiche: Dati Regno unito 01 ottobre 2019

L’indice Pmi manifatturiero GB sale a 48,3 a settembre da 47,4 di agosto.

Notizie economiche: Dati Regno Unito 30 settembre 2019

Nel Regno Unito il dato conferma la stima preliminare del PIL nel 2° trimestre del 2019, una contrazione dovuta anche alla Brexit. L’Office for National Statistics (ONS) evidenzia una flessione dello 0,2% su trimestre, mentre la crescita tendenziale del PIL è rivista al rialzo all’1,3% dall’1,2%.

Notizie economiche: Dati UE / Euro 30 settembre 2019

Invece all’interno della zona Euro, nel mese di agosto, il tasso di disoccupazione scende al 7,4%, il dato del mese precedente era del 7,5% e dell’8% 1 anno prima; dunque si tratta del tasso più basso da maggio 2008. In discesa anche il dato riferito all’UE, che è pari al 6,2%, quindi in calo rispetto al 6,3% a luglio ed al 6,7% dell’anno prima; dunque si tratta del tasso più basso da gennaio 2000.

Notizie economiche: Dati UE / Euro 01 ottobre 2019

UE19: a settembre il tasso di inflazione annuale è pari a 0,9%, dopo il dato di agosto all’1%, mentre a luglio il tasso di inflazione era all’1%; a giugno 1,3%, maggio 1,2%, aprile 1,7%, a settembre 2018 2,1%.

Nell’UE19 il dato PMI di settembre mostra come la produzione manifatturiera stia crollando ad un tasso trimestrale superiore all’1%.

Notizie economiche: Dati Spagna 30 settembre 2019

Il PIL in Spagna su base trimestrale segna un +0,4%, in calo rispetto al precedente +0,7% ed anche alla previsione dello +0,5%.

Notizie economiche: Dati Germania 30 settembre 2019

La Germania vede in miglioramento il dato sul commercio al dettaglio relativo al mese di agosto; infatti, si nota un aumento dello 0,5% su mese, dopo il -0,8% registrato il mese precedente. Il dato è in linea con le attese degli analisti. L’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), inoltre, rileva la variazione annua che è pari a +3,2%, contro il +5,2% di luglio, di poco sotto le attese del +3,3%. Mentre a settembre il tasso di disoccupazione in Germania è invariato al 5%. Inoltre la variazione dei prezzi al consumo a settembre è pari allo 0%, in aumento rispetto al precedente -0,2%, con la previsione a +0,1%; dunque l’inflazione in Germania segna un aumento tendenziale dell’1,2% nel mese di settembre contro il +1,4% rilevato ad agosto ed il +1,3% stimato.

Notizie economiche: Dati Germania 01 ottobre 2019

L’indice manifatturiero tedesco ha registrato, a settembre il peggior risultato dal 2009; infatti l’indice, nel mese di settembre, si ferma a 41,7, contro 43,5 di agosto.

Macroeconomia Italia

Notizie economiche: Dati Italia 30 settembre 2019

Il livello dell‘occupazione in Italia, nel mese di agosto risulta stabile; infatti, secondo i dati preliminari Istat, nel mese scorso il tasso di occupazione è pari al 59,2%, stabile rispetto al mese di luglio. L’occupazione aumenta per gli ultracinquantenni (+34 mila) mentre cala nelle altre classi d’età; dunque, tornano a crescere i dipendenti sia permanenti sia a termine (+32 mila nel complesso), mentre diminuiscono gli indipendenti (-33 mila). Il tasso di disoccupazione scende al 9,5%, quindi -0,3%. L’Istat fotografa l’inflazione in ribasso a settembre del -0,5%, +0,4% su anno.

Notizie economiche: Dati Italia 01 ottobre 2019

L’Indice PMI manifatturiero italiano peggiora a settembre a 47,8, in discesa da 48,7 di agosto.

Notizie società quotate Borsa Milano / Borsa New York

Scivolone Atlantia in Borsa, dopo le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle concessioni:”E’ in corso il procedimento per la caducazione della concessione, all’esito del quale non faremo sconti ai privati e perseguiremo l’interesse pubblico. La procedura non è ancora stata completata perché è complessissima e bisogna acquisire tutte le perizie, le valutazioni e le controdeduzioni. Poi la cosa si complica perché, man mano che vengono depositate le perizie nell’inchiesta penale, noi le acquisiamo per valutarle anche sul fronte civile”.

} ?> } ?> } ?>} ?>

Notizie economiche 01 ottobre 2019 dall’Italia ed internazionali

Brexit

Johnson ottimista ma comunque l’uscita è prevista per il prossimo 31/10.

USA

Congresso americano punta il mirino contro le big del web per problemi di concorrenza. Stando all’agenzia Bloomberg, tra la fine ottobre e inizio novembre i gruppi Facebook, Amazon e Google dovranno tornare difronte alla commissione.

Manovra Italia 2020

Stop agli aumenti IVA ottima notizia, arriva il no anche alla tassa sul contante.

☛ Puoi leggere anche:

Mise annuncia agevolazioni grandi progetti di R&S

Consob ha deliberato sanzioni: fake news Sole 24 Ore

Milano 2019 Rating Fitch BBB outlook negativo

iPhone11 e Apple TV+ a sconto: news 2019 della Mela

Iveco Defence Vehicles appalto Forze Armate Olanda

Mediaset fusione transfrontaliera in MediaforEurope

Criptovaluta Libra un rischio per sistema dei pagamenti

Novità CNH Industrial Iveco FCA, i titoli volano in Borsa

Si saprà il nome di chi effettuerà operazioni bancarie

CNH Industrial risultati secondo trimestre 2019

Ordinativi industria italiana secondo trimestre 2019 -5%

Fibonacci: successione aurea e matematica moderna

Brahmagupta è il matematico che introdusse lo zero

Piaggio condannata a pagare oltre 7 milioni di euro

Imprenditoria femminile: occupazione Sud e turismo

Bitcoin: possibile boom nel 2020?

Indice Zew agosto 2019 crolla ai minimi 2011

La Fed taglia i tassi dopo 11 anni, range a 2% – 2,25%

↪️ Altre notizie di economia nella pagina dedicata del sito.