Calciomercato Cagliari: nuovo portiere in arrivo per i rossoblu

Calciomercato Cagliari: nuovo portiere in arrivo. Il campionato sta terminando, gli isolani sono aritmeticamente salvi, ed il calciomercato è partito. Il direttore sportivo Carli, sta lavorando in maniera silente ma efficace. Ci saranno partenze inevitabili. Niccolò Barella è virtualmente gia in ex calciatore del Cagliari. Partirà nella sessione estiva del mercato.

Per lui è quasi certo l’approdo all’Inter. Non solo. Anche Alessio Cragno è finito nel mirino delle big. Per lui si sono mosse Napoli e con più incisività la Roma. I giallorossi pare abbiano già presentato un’offerta seria. La dirigenza cagliaritana ci sta pensando molto seriamente. Si tratterebbe di due grandi plusvalenze.

Nuovo portiere per il Cagliari

Il Cagliari ha quindi messo le mani su un nuovo portiere. Cragno è cresciuto moltissimo in Sardegna, è giunto fino alla Nazionale maggiore di Roberto Mancini. Carli sta seguendo da diverso tempo il portiere del Venezia Vicario. Il ragazzo classe 1996, è considerato uno dei migliori profili del suo ruolo. Un nuovo affare proprio come fu Alessio Cragno.

Guglielmo Vicario a Venezia ha sostituito in maniera più che degna, l’ex portiere del Venezia Emil Audero. Su di lui si erano mossi anche altri club. Il Cagliari però è stato il più veloce di tutti. Offerta da un milione di euro, ed affare praticamente in cassaforte.

La strategia del Cagliari

La strategia dei rossoblù è nota, ma soprattutto molto lungimirante. Ovviamente non essendo un club di primissima fascia, e senza grandi disponibilità economiche, deve necessariamente passare anche per le cessioni. In questo modo sarà possibile finanziare il mercato in entrata, e far crescere il club in modo sano. Il caso del Palermo insegna, ed il Cagliari non vuole assolutamente rischiare di incappare in “slanci” economici fuori dalla propria portata. Una gestione oculata, che potrebbe portare anche soddisfazioni sportive di un certo rileivo.

Fonte immagine in evidenza: www.veneziafc.it