Cannabis coltivata in casa: Cassazione depenalizza

Sezioni unite della Cassazione depenalizzano la Cannabis coltivata in casa per uso personale: non scatta reato penale

Depenalizzata la cannabis coltivata in casa purché in quantità minima, ad uso personale; le Sezioni unite della Cassazione anticipano con un’informazione provvisoria la Sentenza.

In attesa del deposito delle motivazioni si diffonde la notizie relativa all’esclusione dal campo d’azione della normativa penale.

La coltivazione in minime dimensioni svolta in ambito domestico, unita al mancato inserimento nel mercato degli stupefacenti, determina l’uso personale del coltivatore. L’uso personale identifica sempre un reato ma esclude implicazioni penali, a prescindere dalla quantità di “principio attivo”; infatti ad essere determinante è il tipo di pianta che produce la sostanza stupefacente. Tuttavia le Sezioni unite pongono uno sparti acque che esclude l’applicazione del codice penale. Dunque, la coltivazione della cannabis costituisce sempre un reato; infatti è innegabile il pericolo per la salute per gli utilizzatori senza considerare il potenziale pericolo di diffusione domestica e spaccio.

Reazioni politiche dopo la depenalizzazione della Cannabis coltivata in casa

La pronuncia ha avuto origine dal caso di una persona che ha ricorso per l’annullamento di una condanna per la coltivazione rudimentale di 2 piante di marijuana. Così le Sezioni unite hanno aperto al caso di coltivazione limitata, domestica, quindi non finalizzata al “mercato”; dunque arriva la depenalizzazione apprezzata anche da un ampio arco parlamentare.

Il senatore M5S Matteo Mantero:

«La Cassazione ha aperto la strada, ora tocca a noi. Fino a questa storica sentenza comprare Cannabis dallo spacciatore, alimentando la criminalità e mettendo a rischio la propria salute con prodotti dubbi, non costituiva reato penale mentre coltivare alcune piante sul proprio balcone per uso personale poteva costare il carcere».

Il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, ritiene la decisione ragionevole ed esprime la volontà di andare avanti con la “cannabis legale”; anche Riccardo Magi, di +Europa, la giudica una buona notizia natalizia commentando sulla Cassazione:

«Ha fatto valere il buon senso e la logica con l’equiparazione della coltivazione per uso personale al consumo; ora tocca al Parlamento, depositario di diverse proposte che vanno decisamente in questa direzione per superare una normativa illogica e sbagliata».

Forza Italia attende la sentenza

Invece arriva perplessità da Maurizo Gasparri di Forza Italia:

«Leggeremo con attenzione la sentenza della Cassazione in materia di coltivazione della cannabis nelle abitazioni. La stessa Cassazione aveva recentemente emesso sentenze ben diverse, che hanno stroncato il commercio della cosiddetta cannabis light. Quindi bisognerà capire bene cosa è stato scritto. La Cassazione talvolta prende buone decisioni, talvolta si è resa protagonista con suoi esponenti delle inquietanti vicende del Csm, al punto che un suo insigne esponente si è dovuto collocare in pensione anticipatamente. Anche la Cassazione, quindi, va sottoposta a opportuni controlli. Abito nel quartiere, provvederò personalmente al più presto». } ?> } ?> } ?>} ?>

☛ Puoi leggere anche:

Canapa industriale in Europa vale 36 miliardi

Guida uso sito INPS per pensionati titolari di trattamenti

Partite IVA inattive chiuse d’ufficio dall’Agenzia Entrate

Tassi soglia 1 trimestre 2020: interessi usurari calano

Atti di riscossione congelati da Natale fino la Befana

Bando Isi INAIL 2019: 250.000.000€ a fondo perduto

Disposizioni in materia fiscale 2020 e agevolazioni

Merce di Mercatone Uno non sarà consegnata

Voucher 3I: Investire In Innovazione

↪️ Altre notizie di economia nella pagina dedicata del sito.

DI SANTE Paolo



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di