Caso Sanremo: interviene il Codacons

La conferenza stampa di presentazione della 69^ edizione del Festival, ha scatenato giorno fa un vero e proprio caso Sanremo.

Il direttore artistico aveva espresso parole dure sulla situazione italiana in merito agli immigrati:

C’è anche un problema di ordine intellettuale: viviamo in un paese incattivito, rancoroso, nei confronti di chi non è piacevole, non ci è amico.

Non accetteremo in nessun caso che il festival di sanremo si trasformi in una tribuna politica per influenzare i telespettatori verso questo o quel partito.

Siamo d’accordo con i richiami giunti dai vertici Rai, perché la rete televisiva e lo stesso festival non possono essere strumento per diffondere le proprie idee politiche o influenzare i telespettatori.

Non si tratta di censura né di una limitazione della satira la quale, tuttavia, non può andare in una sola direzione e non può essere a senso unico contro una sola parte politica.

Se durante l’evento televisivo saranno violate le disposizioni vigenti in materia, presenteremo una denuncia immediata all’Agcom, e la rai rischia una multa salatissima che non esiteremo a richiedere.