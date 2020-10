Cna sulla chiusura dei cinema italiani: “E’ ingiustificata”

Dopo lo sport dilettante sospeso fino al prossimo 24 novembre e le relative rimostranze, interviene la Cna sulla chiusura dei cinema ritenendola ingiustificata.

I dati infatti dicono che nel periodo dal 15 giugno al 25 ottobre gli spettatori sono stati circa 5.000.000 e solo un contagio certificato. Secondo dati Mibact ci sono in Italia circa 2mila cinema per un totale di 4mila schermi.

La nota della Cna quindi afferma:

Chiudere i cinema non significa solo rendere endemica la crisi dell’esercizio cinematografico, ma anche far fronte ad un prevedibile prossimo e duro impatto su tutta la filiera della produzione di contenuti. Dai produttori ai distributori passando per le industrie tecniche, i fornitori, gli autori, le maestranze, le attività legate alla promozione e al marketing.

CNA Cinema e Audiovisivo chiede l’immediata riapertura delle sale cinematografiche; contemporaneamente chiede l’immediata deroga al decreto Bonisoli per l’obbligo di uscita per le produzioni indipendenti.