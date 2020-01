Difensore del Brescia in cambio di Ionita

Difensore del Brescia, è questo uno degli obiettivi di mercato del Cagliari. I rossoblu devono rinforzare la rosa, gli ultimi risultati stanno li a testimoniarlo. Il Cagliari ha necessità di intervenire in tutti i settori. Sicuramente dovrà mettere mano al reparto arretrato, bersagliato nelle ultime 6-7 uscite. Ma probabilmente anche in quello avanzato. È partito Deiola, che si è accasato al Lecce, e forse potrebbe partire uno tra Birsa e Castro. Il secondo è stato chiesto dal Genoa, il primo non pare abbia richieste. Questo è il quadro generale del momento. Intanto la dirigenza del Cagliari, sta provando ad intavolare un discorso con il Brescia, club del presidente Massimo Cellino.

Difensore del Brescia, può arrivare a Cagliari?

Le rondinelle pare abbiano chiesto notizie circa Artur Ionita. Il moldavo negli ultimi tempi ha perso il posto da titolare. Certamente la cosa non ha fatto piacere al centrocampista rossoblu, che potrebbe decidere di cedere alle lusinghe altrui. Oltre al Brescia, per Ionita si è fatto avanti anche il Lecce. Il club di Cellino potrebbe offrire un duo calciatore in cambio. Si parla di Andrea Cistana, difensore di 22 anni che sta giocando un buon campionato. Si potrebbe chiudere con il difensore che si trasferirebbe in Sardegna, ed il moldavo che raggiungerebbe la città lombarda.

Altri affari in movimento

Intanto il caso Nandez sta diventando un rebus di difficile soluzione. Una questione che forse sta rovinando un rapporto, o uno spogliatoio che pare essere non più compatto rispetto a qualche tempo fa. I risultati dell’ultimo periodo dicono questo. I tifosi si attendono adesso un’accelerata, per vedere chiudersi alcune trattative. La prima è quella che dovrebbe portare Marko Pjaca a Cagliari. Il croato potrebbe realmente passare con la formula del prestito in Sardegna, ma basterebbe? Probabilmente no. Il club di Giulini ha necessità di prendere, un terzino ed un centrale difensivo, per non rischiare di trovarsi risucchiato nella zona calda.

Foto

www.varesenews.it



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di