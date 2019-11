I rossoblù del Cagliari hanno finora incantato tutti

I rossoblù del Cagliari stavolta hanno fatto le cose in grande. Un mercato oculato e soprattutto intelligente e mirato, al quale sono seguiti una serie di risultati a dir poco importanti. Tutti soddisfatti in casa Cagliari, a partire dalla dirigenza, fino ad arrivare ai tifosi, elemento imprescindibile per una squadra così amata nella propria terra. Attualmente il Cagliari si trova in terza posizione appaiata con la Lazio di Simone Inzaghi. Davanti a loro momentaneamente ci sono Juventus ed Inter, due squadre che “muovono” una quantità di denaro, tifosi e tanto altro di gran lunga superiore a quelli di una provinciale come il Cagliari.

I rossoblù del Cagliari sono la grande sorpresa del campionato

Dando quindi uno sguardo alla classifica, si nota senza nessun dubbio, che il Cagliari Calcio è la vera sorpresa di questo inizio di stagione. Una sorta di Atalanta o Udinese di qualche anno fa. Ovviamente dietro questo grande risultato, c’è un immenso lavoro portato avanti da un team di persone competenti, che ha lavorato per cercare di mettere insieme una squadra ed un organizzazione tale, da permettere un exploit di questo tipo, Niente infatti arriva per caso, soprattutto in campi dove, senza organizzazione e struttura solida si rischia di svanire nell’anonimato, con la rapidità di una bolla di sapone.

Adesso la scommessa è confermarsi

Il Cagliari a nostro avviso, ma non solo, in questo momento gioca il più bel calcio della nostra serie A, pur non avendo i mezzi tecnici di chi gli sta davanti e non solo. Frutto di organizzazione, sistemazione in campo e calciatori tutti utili al progetto. Ad inizio campionato, Nainggolan era stato piazzato davanti alla difesa come regista. Questo a nostro avviso l’unico errore grossolano commesso dal tecnico trentino, che è costato due sconfitte. Dal momento che il belga è stato spostato in una posizione più congeniale, con Cigarini o Oliva a fare il playmaker, la squadra è cambiata ed ha ottenuto dieci risultati utili consecutivi. A Cagliari intanto l’entusiasmo è alle stelle.

