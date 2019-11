ROMA – Salvini indagato per Open Arms. Infatti, secondo quanto riportato ieri da Repubblica in un articolo di Alessandra Ziniti, l’ex ministro dell’Interno sarebbe finito nel registro degli indagati della Procura di Agrigento per sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio.

Non è la prima volta che Salvini incappa in simili questioni: era già stato indagato per il caso Diciotti e aveva rimediato una querela da Carola Rackete, comandante tedesca della nave Sea Watch. Lui, comunque, non ne fa un problema e afferma quanto segue sulla sua pagina Facebook:

“Altra indagine, altro processo per aver difeso i confini, la sicurezza, l’onore dell’Italia? Per me è una medaglia! Rifarei e rifarò tutto”.

Ora, intanto, Open Arms commenta così la notizia su Twitter:

“20 giorni davanti alle coste di Lampedusa senza poter far sbarcare uomini, donne e bambini vulnerabili. 68 evacuazioni mediche, 15 persone recuperate dopo essersi gettate in acqua nel tentativo di raggiungere terra. Sequestro di persona”. } ?> } ?> } ?>} ?>

Salvini indagato per Open Arms

Negli scorsi mesi Matteo Salvini aveva attaccato il governo sugli sbarchi, contestando all’attuale esecutivo la politica in materia di immigrazione, totalmente diversa da quella seguita quando c’era lui nella squadra di Giuseppe Conte:

“Per la prima volta dopo quasi due anni gli sbarchi a settembre sono più raddoppiati, +101% – aveva detto – Questi sono gli unici fatti del governo del tradimento, tutto il resto sono solo chiacchiere. Punto. La verità è che qualcuno ha svenduto i confini italiani, ormai lo hanno capito tutti. Ma questo governo di incapaci e traditori lo manderemo a casa, amici! Insieme si può!”.

Inoltre, ai tempi della polemica con Carola Rackete, il leader della Lega Matteo Salvini aveva dichiarato:

“Non ho nemici, solo alleati per la difesa della legalità, della sicurezza e del benessere del mio Paese. E attentare alla vita di militari italiani non è qualcosa che può rimanere impunito”.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di