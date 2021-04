Salvini rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms

PALERMO – Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms, che risale ai tempi in cui il ‘Capitano’ era ministro dell’interno. Questo il commento di Salvini, affidato alla sua pagina Facebook:

“Rinviato a giudizio. “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia. Sempre”.

Salvini è difeso dall’avvocato Giulia Bongiorno, che oggi in un’intervista a ‘La Stampa’ spiega:

“La decisione dell’allora ministro Salvini di non far sbarcare i 147 migranti dell’Open Arms fu dettata dalla linea politica del governo Conte 1. Faccio fatica, quindi, a pensare che ora il leader della Lega debba andare a processo. Ci sono ambiti politici in cui i magistrati non devono entrare”.