Il mercato automobilistico è stabile, i dati dell’Anfia

Secondo i dati dell’Associazione nazionale filiera industria automobilistica, il mercato automobilistico è stabile: ad agosto il mercato italiano totalizza 88.801 immatricolazioni, ovvero lo 0,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2019.

Il consuntivo dei primi otto mesi del 2020 conta, quindi, 809.655 immatricolazioni, in calo del 39% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2019.

Le vetture diesel ad agosto si riducono del 18% e rappresentano il 35% del mercato; quota che si mantiene tale anche nei primi 8 mesi del 2020 (7 punti in meno rispetto allo stesso periodo del 2019), a fronte di immatricolazioni a -48%.

Le auto a benzina calano del 18% nel mese e del 42% nel cumulato, e rappresentano il 36% del mercato di agosto ed il 42% del totale immatricolato a gennaio-agosto.

Risultano nel complesso in crescita le vendite di auto ad alimentazione alternativa, che raggiungono, nel mese, una quota del 29%, in aumento del 57%.

Le marche nazionali, nel complesso, totalizzano nel mese 20.630 immatricolazioni (-5,7%), con una quota di mercato del 23,2%.

Nel cumulato da inizio 2020, le immatricolazioni complessive ammontano a 193.079 unità (-41%), con una quota di mercato del 23,9%.

I marchi di FCA (incluso Maserati) totalizzano nel complesso 20.324 immatricolazioni nel mese (-2,7%), con una quota di mercato del 22,9% . Andamento positivo per i brand Alfa Romeo (+14,1%) e Jeep (+8,3%).

Per la prima volta da inizio anno, ad agosto il mercato auto italiano rimane sostanzialmente stabile (-0,4%), dopo i pesanti cali a doppia cifra registrati per 5 mesi consecutivi, da marzo a luglio.

Sicuramente si tratta di un primo segnale positivo e di speranza per una graduale ripresa del settore automotive.

Permane, tuttavia, la necessità di prevedere una misura per far ripartire anche per il mercato dei veicoli commerciali leggeri.