Il tecnico Sarri: “Siamo in crescita, difesa da rivedere”

Il tecnico Sarri non è ancora pienamente soddisfatto della sua squadra. Il gioco infatti ancora latita, ed anche ieri i bianconeri sono andati sotto dopo pochi minuti. La forza dei calciatori ed i miglioramenti percorribili, fanno per ora la differenza. Una piccola consolazione, perché nell’arco di una stagione questo sicuramente non sarà sufficiente, per ottenere determinati risultati. Con il Brescia la squadra ha messo in evidenza un palleggio migliore rispetto al recente passato. Maggiore possesso palla e scambi più veloci. Lo ha detto anche il tecnico toscano: “Ho visto una squadra più reattiva con un fraseggio più fluido”.

Squadra a due facce

Il Brescia nel primo tempo è parso più vivo e pericoloso della Vecchia Signora; tanta grinta e occasioni da gol importanti per gli uomini di Corini. Balotelli si è mosso bene, mettendo in mostra una buona forma fisica e giocate interessanti. La Juve invece nel primo tempo ha dato l’idea di una squadra bloccata ed un po’ sulle gambe, proprio come contro il Verona. Nel secondo tempo invece, i campioni d’Italia hanno giocato meglio, creando anche numerose palle gol. Sarri ha parlato anche del nuovo modulo : “In questo momento abbiamo problemi con gli esterni d’attacco, e quindi abbiamo utilizzato il trequartista. A centrocampo siamo in tanti, e quindi possiamo giocare anche in questa maniera”.

Il tecnico Sarri e la difesa da rivedere

Sempre il tecnico juventino ha parlato di Dybala: “Ha giocato una buona partita, si è mosso bene e può interpretare più ruoli, anche se nella mia idea di calcio lo vedo in avanti”. Sarri ha poi precisato alcune questioni circa il reparto arretrato: “La difesa va registrata, ma ci stiamo lavorando costantemente. De Ligt è un ottimo calciatore. E’ giovane ed arriva da un calcio totalmente differente, sta imparando in fretta e sarà uno dei migliori al mondo nel suo ruolo”

fonte

} ?> } ?> } ?>} ?>

https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-a/juventus/2019/09/24/news/juventus_sarri_notevoli_passi_avanti_-236848284/

foto

https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-a/juventus/2019/09/24/news/juventus_sarri_notevoli_passi_avanti_-236848284/