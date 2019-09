La Juventus mostra interesse per un giovane campione

La Juventus continua a muoversi sul mercato, che come si dice in gergo, non si ferma mai. Durante l’ultima sfida di campionato, la dirigenza bianconera ha infatti avuto modo di guardare da vicino un calciatore che interessa parecchio. Un giovane centrocampista di grande classe. Si tratta di Sandro Tonali, regista delle rondinelle e della Nazionale under 21 dove gioca in pianta stabile. Il ragazzo inoltre fa parte anche del gruppo della Nazionale maggiore di Roberto Mancini. Le sue caratteristiche ormai sono note a tutti. Grande classe, geometrie pulite ed interessanti, e colpi importanti. Ricorda tanto Andrea Pirlo, un fuoriclasse assoluto che lo ha già battezzato come suo erede naturale.

La Juventus si muove per Tonali

La dirigenza di corso Galileo Ferraris, capitanata dal direttore Fabio Paratici, è convinta delle grandi qualità di Tonali. Ecco perché pare sia pronta ad offrire una cifra importante per strapparlo a Cellino. Il presidente bresciano però non è di certo un interlocutore con cui si può trattare in maniera cosi semplice. I bianconeri hanno intenzione di affondare il colpo, già nel corso della sessione invernale di mercato, lasciando ovviamente il ragazzo in Lombardia fino alla fine della stagione in corso. Sugli spalti del Rigamonti si sono visti però anche dirigenti del Manchester United, pronti a fare la loro offerta.

Offerta e richiesta del Brescia

Oltre ai due club menzionati, su Sandro Tonali ci sono anche il Paris Saint Germain e l’Inter. Insomma sarà una bella sfida, una sorta di asta per un classe 2000 davvero formidabile. La Juve al momento è pronta ad offrire una cifra compresa tra i 30 ed i 40 milioni di euro. Il Brescia molto probabilmente la rispedirà al mittente, visto che a quanto pare Massimo Cellino vorrebbe intascare dalla cessione del suo talento, una cifra di circa 50 milioni di euro. Staremo a vedere cosa accadrà, ma Tonali è destinato a cambiare maglia e la Juventus vorrebbe dargli quella bianconera.