La top undici dei calciatori svincolati in cerca di una squadra

La top undici dei calciatori svincolati

Il calciomercato si è chiuso da ventiquattro ore, ma qualche colpo potrebbe ancora essere piazzato. Il mercato degli svincolati infatti, è ancora aperto, e la seguente è la lista dei migliori undici calciatori che al momento sono ancora senza una squadra. La top undici dei calciatori svincolati.

I big in cerca di una squadra

Tanti i big ancora sul mercato. Come ad esempio Mario Gotze, svincolato da luglio 2020 così come Mario Mandzukic (5 luglio). In difesa invece, la ghiotta occasione per le squadre che ne avessero bisogno, è rappresentata da Ezequiel Garay. Il centrale 33enne argentino che con la sua esperienza potrà essere utilissimo per chiunque.

Dal 2 marzo invece, sul mercato c’è ancora Sturridge. L’ex Liverpool sembrava anche molto vicino alla Lazio. Così come il Benevento che ancor prima della fine della scorsa stagione, aveva sondato la disponibilità del giocatore. Dall’Italia invece, potrebbero rappresentare occasioni importanti per diversi club i nomi di Fabio Borini, lo scorso anno al Verona e Kwadwo Asamoah che nella giornata di ieri ha risolto il suo contratto con l’Inter ed è libero di accasarsi altrove, con la Sampdoria pronta già a proporgli un contratto.

Altre occasioni sono rappresentate anche dall’ex Liverpool Nathaniel Clyne e Alexandre Pato, così come l’ex Arsenal Wilshere svincolatosi nella giornata di ieri dopo l’esperienza al West Ham. Ancora a caccia di una sistemazione anche Fredy Guarin, Nasri e Antonio Valencia che a 35 anni potrebbero comunque rappresentare un’opportunità per quelle squadre che volessero inserire nella propria rosa profili d’esperienza. Senza dimenticare Ben Arfa, Subasic e Zabaleta. Svincolati, tra i tanti altri nomi maggiormente noti, c’è anche il belga Defour, Birsa e l’ex Napoli e Milan, Ivan Strinic. Dopo l’esperienza al Portimonense in Liga Nos, anche Jackson Martinez, che solo fino a pochi anni fa era conteso dalle big d’Europa, è di nuovo tra gli svincolati.

