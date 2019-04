Lamborghini Lab alla Milano Design Week. La casa automobilistica per la prima volta all’evento in programma dal 9 al 14 aprile

Living in the Fast Lane è l’Interactive Lamborghini Lab in cui il design si fonde con lo sviluppo tecnologico e ingegneristico.

Non solo: la casa automobilistica espone, per la prima volta in Italia, la nuova Huracán EVO Spyder, presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Ginevra.

L’appuntamento al Magna Pars Suites Milano permette dunque al visitatore di immergersi passo dopo passo nell’universo Lamborghini, dai primi capolavori storici al grande focus sull’attualità.

Un percorso espositivo della Lamborghini Lab in cui vivere la storia di una delle società di produzione di automobili più conosciute al mondo

Nel primo ambiente infatti si compie un viaggio multimediale attraverso oltre 50 anni di storia dal 1963 ad oggi con i modelli iconici.

Gli allestimenti dal luminoso colore bianco fanno da sfondo al verde Selvans dell’Huracán EVO Spyder con interni in pelle e Alcantara.

Al termine del percorso inoltre, un’area di rilevante importanza è dedicata al Centro Stile Lamborghini, un focus sul metodo progettuale del marchio.

Design, forme e tecnologia sono rappresentati attraverso dimostrazioni, bozzetti e modelli in scala intagliati manualmente.

I designer Lamborghini si alternano nelle live performance di Tape Drawing, passaggio magico nella progettazione.

Il Lab offre infine un’entusiasmante esperienza di guida attraverso il simulatore IMSIM.

Gli ospiti si trasformano in piloti professionisti provando con la tecnologia VR l’esperienza della pista ad alta velocità.

Partners d’eccellenza sono presenti nell’Interactive:

Riva 1920 con una selezione di complementi d’arredo in legno massello delle ultime collezioni, presente anche al Salone Del Mobile con la collezione Autenthic Living, disegnata da Karim Rashid e realizzata in collaborazione con Lamborghini;

con una selezione di complementi d’arredo in legno massello delle ultime collezioni, presente anche al Salone Del Mobile con la collezione Autenthic Living, disegnata da Karim Rashid e realizzata in collaborazione con Lamborghini; Bodyfriend con la poltrona massaggiante che supera e trasforma completamente la concezione tipica dei prodotti già presenti sul mercato grazie al connubio inedito tra scienza medica e super sports car design;

con la poltrona massaggiante che supera e trasforma completamente la concezione tipica dei prodotti già presenti sul mercato grazie al connubio inedito tra scienza medica e super sports car design; Zambaiti Parati con la Lamborghini Living Collection – Italian Luxury Wallpaper, carta da parati realizzata in collaborazione con il brand.

Il programma della Milano Design Week prevede:

l’8 aprile, dalle ore 14:30 alle 18:30, lo spazio apre per la presentazione in anteprima ai media;

dal 9 al 14, dalle 10 alle 19, porte aperte al pubblico del fuorisalone.

Foto: media.lamborghini.com