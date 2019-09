Megadeth e Five Fingers Death Punch in concerto a Milano nel 2020.

Sarà un evento imperdibile per tutti i metallari itaiani!

Le leggende del Thrash Metal, i Megadeth di Dave Mustaine, e i Five Fingers Death Punch si esibiranno sopra lo stesso palco nella loro unica data nella nostra penisola.

Quello del 16 febbraio 2020 all’Alcatraz di Milano sarà certamente uno degli appuntamenti musicali più importanti della prossima stagione musicale.

Megadeth e Five Fingers Death Punch: la storia delle due band

Ad aprire la serata saranno proprio i Megadeth, una formazione che non ha bisogno di presentazioni.

La loro carriera iniziò quando il loro leader, Dave Mustaine, appena fuoriuscito dai Metallica, fondò quella che sarebbe diventata una delle band più importanti al mondo del genere.

Basti pensare al tour denominato “Big 4”, che qualche anno fa portò in giro per il mondo Metallica, Slayer, Anthrax e Megadeth.

Il gruppo sta inoltre attualmente registrando il successore di “Dystopia”.

I Five Fingers Death Punch hanno anche loro ormai una carriera molto lunga: si formarono nel lontano 2005 a Las Vegas, negli Usa.

Il gruppo vede attualmente in formazione: Ivan Moody (voce), Zoltan Bathory (chitarra), Jason Hook (chitarra), Chris Kael (basso) e Charlie Engen (batteria).

Alle loro spalle sette full lenght, l’ultimo dei quali, “And Justice for None”, è uscito nel 2017.

Nel loro curriculum centinaia di concerti in tutto il mondo nei maggiori festival della scena Heavy Metal.

Da segnalare inoltre la presenza in cartellone anche dei Bad Wolves, gruppo di cui fanno parte John Boecklin (ex Devildriver), Tommy Vext (Divine Heresy, Snot) Doc Coyle (ex God Forbid), Chris Cain (Bury Your Dead) e Kyle Konkiel (ex In This Moment).

I biglietti per l’evento saranno disponibili sul circuito TicketOne dalle ore 9 di venerdì 13 settembre.

Il prezzo degli agognati tagliandi sarà di soli 50 euro più diritti di prevendita.

Qualora non si verificasse il sold out, sarà possibile acquistarli anche in cassa in cassa la sera stessa dello show ma ad un costo di 60 euro.

Non perdete l’occasione di passare una grande serata all’insegna della musica Heavy Metal!

L’immagine nell’articolo è tratta dall’evento Facebook