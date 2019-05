MioDottore Awards 2019. Via alla 2ª edizione italiana che premia i professionisti della salute.

I più apprezzati da colleghi e pazienti

nella rinnovata edizione.

MioDottore Awards 2019: premi agli specialisti più graditi

Nella prima edizione, ottenne un enorme successo. Oggi, nel tentativo di replicare, ben 379 medici, si “sfidano”al fine di ottenere uno dei riconoscimenti più ambiti nella categoria di specializzazione.

Milano, 28 maggio 2019. MioDottore è la piattaforma leader in Italia e, nel mondo, specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo Docplanner.

MioDottore, lancia in Italia la seconda edizione di Miodottore Awards 2019. Il progetto nato per valorizzare le qualità e l’operato dei professionisti nel settore è unico nel suo genere.

Infatti, gli specialisti che si distinguono per passione, serietà e professionalità, sono premiati anche per la dedizione alla professione medica. Ma soprattutto per il riconoscimento che arriva dagli apprezzamenti dei pazienti. Questi, tramite recensioni e giudizi, aumentano il valore dello stesso premio.

La seconda edizione, consta di una crescita del 41% in base ai valori dell’anno scorso. Inoltre, alla già confermata qualità, si aggiunge un incremento del 26% sulle specializzazioni.

Tra le nuove, in piattaforma, troviamo fisiatri, pneumologi, allergologi, chirurghi vascolari; ed anche angiologi, podologi, radiologi e reumatologi.

Ad oggi, il massimo numero di specialisti, vede, ancora una volta al primo posto, la regione Lazio protagonista, con un incremento (2018) del 26%.

Seguono:

Regione Lombardia con un 17 %

con un Campania con il 14%.

Stabile, rispetto al 2018 la quota rosa. Infatti le dottoresse di MioDottore sono oggi ben del 29%.

Tra le nuove specializzazioni dell’edizione 2019, le più richieste sono fisiatri e radiologi; ma anche allergologi e pneumologi.

I candidati e la qualità del voto

Luca Puccioni CEO MioDottore dichiara:

“Siamo orgogliosi di essere giunti alla seconda edizione dei MioDottore Awards. Per noi è importante premiare chi tra i nostri professionisti ha dimostrato non solo eccellenza in campo medico; ma anche cura ed attenzione verso il paziente. In un mondo sempre più digitale, i medici devo aggiornarsi costantemente e conciliare la propria professione con le tecnologie. Soluzioni come MioDottore, sono fondamentali per supportare l’evoluzione della professione medica. Perché forniscono i giusti strumenti e servizi per connettersi con i pazienti; e svolgere la professione in modo più semplice. La nostra piattaforma, attraverso tecnologie pratiche, efficaci e innovative, consente agli specialisti di snellire notevolmente i processi e poter così dedicare maggior tempo alla diagnosi”

Il voto sarà espresso a partire da oggi, 28 maggio fino a metà giugno. A seguito dell’individuazione dei candidati, si provvederà ad esprimere la preferenza.

Ovviamente, la stessa, sarà espressa in base al numero delle qualità e dei giudizi ottenuti. Il tutto rispetto a: puntualità, attenzione al paziente e qualità dello studio medico.

I colleghi dei professionisti, potranno giudicare i partecipanti; basandosi sui criteri inerenti curriculum, professionalità ed esperienza. Facendo leva sulle competenze mediche.

Conclusa la fase di voto, avverrà la selezione finale; che andrà a tenere conto soprattutto di quelle che sono state tutte quante le opinioni positive raccolte tra gli utenti. Insieme ai giudizi dei colleghi inerenti la specializzazione.

In ultima analisi, un dato importante, sarà la considerazione finale sulla qualità del contributo dato dallo specialista. Nella fattispecie, in base alla risoluzione di dubbi e domande all’interno della sezione Chiedi al dottore.

Note addizionali

Nel lontano 2014, sono nati i Doctoralia Awards. L’iniziativa, partì dalla Spagna e dal Messico; ma il contest si è successivamente esteso sia all’Argentina che al Cile, fino all’Italia.

Il numero di specialisti nominati nelle varie edizioni sale a 4448; con una partecipazione sempre più crescente. Tutto questo, non solo in termini numerici, ma anche in termini di varietà di specializzazione.

Fonte Immagine sito ufficiale MioDottore Awards 2019

