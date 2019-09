BOLOGNA – Nuovo singolo e nuovo tour per Vasco Rossi. Il rocker di Zocca non conosce sosta e, dopo aver ricaricato le batterie con la vacanza al mare in Puglia, è pronto per ripartire. Evidentemente il Blasco si è già lasciato alle spalle il successo del tour 2019. Un ‘filotto’ che lo ha portato a riempire San Siro per 6 volte consecutive, regalandosi anche due performances a Cagliari.

Adesso le novità sono due. E’ in arrivo un nuovo brano, ancora senza titolo, il prossimo 25 ottobre. E c’è una serie di concerti in programma nell’estate 2020 esclusivamente all’interno di festival rock. Non a caso, il tour si chiamerà ‘VascoNonStopFestival2020‘ e finora si sa che farà tappa al Firenze Rocks.

Si parla inoltre di Imola (dove Vasco ha già suonato, quindi sarebbe un gradito ritorno) e Roma. In quest’ultimo caso si ipotizza addirittura un live al Circo Massimo. Tuttavia l’indiscrezione è ancora da confermare.

In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook qualche giorno fa, Vasco ha scritto:

“Oggi ho cantato la mia ultima canzone… Ultima in ordine di tempo… la sentirete dal 25 ottobre, arrangiata da Celso Valli… un vero gioiello per i vascologi Vascomani vascolarizzati!”. Il video di questo brano sarà diretto da Pepsy Romanoff. Tante novità per Vasco Rossi Intanto all’Open digital studio di Bologna si sta lavorando alacremente al missaggio del ‘Non Stop San Siro’, il Live tratto dai 6 concerti record allo stadio milanese nello scorso giugno. Non solo: per i 40 anni di “Non siamo mica gli americani“, Sony Legacy stampa oggi (20 settembre) il disco in una speciale versione da collezione. Si tratta del secondo storico album del Blasco, pubblicato nel lontano 1979. È uscito infine un libro, intitolato “Le mie emozioni non stop” e scritto insieme a Michele Monina, che si sta confermando ai vertici delle classifiche Varia. Insomma, siamo appena all’inizio.