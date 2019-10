MILANO – Nuovo album per Mika. Si intitola ‘My Name Is Michael Holbrook’ e attualmente è in radio il singolo “Tomorrow”, scritto da Mika con Paul Dixon (Fyfe). Ecco cosa ha dichiarato Mika al riguardo di questa canzone:

“In un mondo in cui c’è sempre un’opinione su tutto quel che viene fatto e ogni errore che facciamo viene catalogato per giudicarci e usato contro di noi, si finisce per aver paura di prendere rischi, buttarsi in qualsiasi avventura. Questa però non è saggezza, o responsabilità, è soltanto paura. A volte, anche quando sappiamo di andare incontro a un disastro, sappiamo che bisogna dire “chi se ne frega del domani”. E se tutto andrà male e verremo giudicato per questo, non ci importa. Una vita vissuta col brivido e con gli errori vale 100.000 vite vissute giocando solo sul sicuro. È una canzone sulla libertà di non avere paura delle conseguenze, di quello che gli altri pensano”.

Nuovo album per Mika

Altri brani che fanno parte della track list sono ‘Ice Cream’, ‘Tiny Love’, ‘Sanremo’ e ‘Dear Jealousy’. Il nuovo disco di Mika, “My Name Is Michael Holbrook“, è frutto di due anni di scrittura tra le pareti domestiche tra Miami, Londra e la campagna toscana:

“Sono andato alla ricerca di chi avrei potuto essere, se non fossi stato Mika – dice il cantante libanese – Certi artisti si cimentano con un alter ego artistico, dal grandioso David Bowie con Ziggy Stardust, fino a Beyoncé con Sasha Fierce. Io ho fatto il contrario, sono andato a scoprire l’uomo dietro l’artista”.

Il ‘Revelation Tour‘ inizierà a Londra il 10 novembre, e farà tappa in Italia dal 24 novembre all’8 dicembre:

“Anche il titolo del tour si collega al mio percorso di ricerca identitaria e – per l’appunto – rivelazione che ho intrapreso in questa nuova avventura artistica. Sto preparando uno spettacolo ricco di sorprese, forte delle esperienze e del bagaglio acquisito con i miei spettacoli televisivi, ma riportando la musica al centro di tutto. In Italia, poi, per me sarà una emozione viaggiare da un estremo all’altro della penisola. Con Stasera CasaMika vi ho invitati tutti a fare festa a casa mia, stavolta sarò io a venire a casa vostra. Verrò bussando alla vostra porta, città per città. Spero mi accoglierete”.