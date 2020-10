Probabili formazioni Inter-Milan, 4^ giornata di Serie A

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Inter-Milan, gara valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 18. Derby della Madonnina con in palio anche punti importanti per le due squadre, in aggiunta ovviamente al grande prestigio della sfida.

Le possibili scelte di Antonio Conte

I nerazzurri si affideranno al classico 3-5-2 del tecnico Antonio Conte e dovranno fare a meno di diversi giocatori contagiati dal Coronavirus. Tra i pali si posizionerà Samir Handanovic, mentre in difesa spazio a Stefan De Vrij, con ai suoi lati Danilo D’Ambrosio e Aleksandar Kolarov. Sulle fasce ci saranno invece Hakimi e Ivan Perisic, pronti a spingere con la loro grande velocità. Marcelo Brozovic sarà in cabina di regia, affiancato dalla grande intensità di Nicolò Barella e di Arturo Vidal. Nessun dubbio ovviamente in avanti, dove l’Inter si affiderà alla solita coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Le possibili scelte di Stefano Pioli

Il Milan risponderà invece con il solito offensivo 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli, con l’obiettivo di riportarsi a casa questo sentitissimo derby. In porta si posizionerà Gigio Donnarumma, con davanti a se la coppia difensiva composta da Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Sulle fasce spazio invece a Davide Calabria a destra e Theo Hernandez, pronti a spingere e allo stesso tempo donare equilibrio alla squadra. In mediana si posizioneranno Kessiè e Bennacer, con Hakan Calhanoglu più avanzato sulla trequarti. In queste probabili formazioni di Inter-Milan, spicca anche il grande ritorno in avanti del bomber Zlatan Ibrahimovic, con ai suoi lati il talento di Saelemaekers e Brahim Diaz.

Probabili formazioni Inter-Milan

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All. Stefano Pioli