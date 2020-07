Andiamo a vedere le probabili formazioni di Napoli-Milan, partita valida per la 32′ giornata di Serie A e in programma domenica alle 21 e 45. Una gara davvero prestigiosa, con i partenopei alla ricerca della terza vittoria consecutiva e con un Milan in cerca di punti per tornare in Europa League.

Le possibili scelte di Gennaro Gattuso

Il Napoli arriva alla partita ormai senza obiettivi, visto il quarto posto distante ben 14 punti e una qualificazione in Europa League già conquistata attraverso la Coppa Italia. Gattuso ci tiene comunque a fare bella figura e a vincere e per provare a farlo si affiderà come di consueto al 4-3-3. Tra i pali torna finalmente Ospina, con Maksimovic e Koulibaly pronti a difendere la porta del colombiano. Sugli esterni spazio ai soliti Di Lorenzo e Mario Rui, con Diego Demme in cabina di regia e ai suoi lati Fabian Ruiz e Zielinski. In avanti non ci sarà Milik e al suo posto giocherà Mertens, con Callejon e Insigne ai suoi lati.

Le possibili scelte di Stefano Pioli

I rossoneri sono invece in grandissima forma e dopo aver battuto nel post lockdown Roma, Lazio e Juventus, adesso vogliono sorprendere anche un’altra big. Stefano Pioli per tentare l’impresa al San Paolo, si affiderà di nuovo al suo ben collaudato 4-2-3-1. La difesa sarà quella titolare, con Conti e Hernandez sulle fasce e con Kjaer e Romagnoli centrali, a protezione della porta difesa da Donnarumma. In mediana conferme per Kessie e Bennacer, con Calhanoglu disposto in posizione di trequartista centrale. Le vere novità saranno sugli esterni, con Ante Rebic titolare sulla sinistra e con il giovane Saelemaekers dal lato opposto. In avanti invece nonostante un futuro probabilmente lontano da Milano, ci sarà il solito fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic.

Probabili formazioni Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1), la probabile formazione: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.