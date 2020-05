Una nuova funzione sarà disponibile, a breve, anche in Italia. Arriva infatti Room su WhatsApp per videochiamate con 50 persone.

Room su WhatsApp per videochiamate con 50 persone: dettagli della nuova funzione

Recentemente, la funzione “Room” è approdata su Facebook. Per chi ancora non lo sapesse, grazie a questa piattaforma, ogni utente può effettuare videochiamate fino ad un numero massimo di 50 partecipanti. Ebbene, ci sono alcune importanti novità. Sembrerebbe infatti che, a breve, arriverà Rooms anche sulla piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo. Dunque, su WhatsApp non sarà possibile partecipare a call con un numero massimo di 8 persone, ma potranno partecipare molti altri utenti. La novità è stata resa nota su Twitter.

Ovviamente, per avere tale funzione su WhatsApp è necessario aggiornare l’app. Una volta aggiornata la versione beta per Android, comparirà una nuova “icona”. Grazie al nuovo tasto sarà possibile avviare una call utilizzando appunto Rooms su WhatsApp. Da poco era stata introdotta la novità che riguardava l’app di messaggistica e la possibilità di videochiamare 8 persone contemporaneamente. Tuttavia, il numero di partecipanti è stato nuovamente aumentato. Dunque, la versione di WhatsApp 2.20.163 fornisce la possibilità di usufruire della funzione da poco disponibile anche sul social Facebook.

Ormai, in questo difficile periodo, le piattaforme utilizzate per videochiamare più persone sono state veramente molte. Motivo per il quale, anche WhatsApp ha deciso di stare al passo coi tempi. Per il momento, Rooms è disponibile, ma non per tutti. Infatti, la versione aggiornata con la funzione, è stata rilasciata da pochissimo tempo. Inoltre, ancora non è disponibile in Italia. Solamente gli utenti di alcuni Paesi possono, per ora, aggiornare WhatsApp con la nuova funzione. Tuttavia, non dovrebbe mancare molto per avere a disposizione, anche in Italia, la versione 2.20.163 dell’app. Secondo alcune indiscrezioni tra qualche settimana, anche nel nostro Paese sarà disponibile Rooms su WhatsApp.

Fonte foto: pixabay