Salvini sulla Commissione Europea. Il Ministro Salvini ha voluto commentare il recente provvedimento di infrazione imposto dall’Europa a l’Italia. In particolare, il leader della Lega Nord ha voluto esternare parole dure contro la decisione della Commissione Europea. L’esponente del Carroccio ha detto: ” La vecchia e delegittimata Commissione Ue, non può imporre sanzioni all’Italia”. ” Oggi ci siamo trovati a dire, che una Commissione vecchia e uscente, delegittimata da milioni di voti europei la settimana scorsa, non può prendere decisioni o imporre scelte ai Governi” – ha anche sottolineato Salvini in occasione di una diretta su facebook sui temi economici. ” I popoli che rappresentano milioni di cittadini vogliono semplicemente fare quello che è giusto, cioè tagliare le tasse a imprenditori, lavoratori e famiglie”- Ha aggiunto l’uomo politico di spicco. ” E’ un sacrosanto diritto del Governo, senza volerne subire i costi, dialogare da pari a pari con L’europa” Ha infine concluso.

Salvini sulla Commissione Europea. Giusta infrazione all’Italia?

Nei giorni scorsi e più precisamente il 5 giugno, una riunione dei commissari di Bruxelles ha deciso per imporre la procedura di Infrazione all’Italia. Il Governo itlaiano ha subito replicato su un provvedimento ritenuto troppo duro. In particolare , il Primo Ministro Conte ha subito avviato le procedure di dialogo con l’Europa. Secondo, l’Unione Europea la nazione non ha rispettato le regole economiche imposte superando il deficit di 2,4%. Per questo motivo, il Governo italiano ha organizzato un vertice per discutere sulla questione. Ma subito è scoppiata una polemica sul caso. Secondo alcuni il Governo ha scaricato le colpe sul Pd. Secondo altri, la causa è dovuta ad una politica poco saggia delle forze di maggioranza. Tutti d’accordo, però nel definire la procedura troppo estrema nei confronti di un paese ,che ha voluto dare una svolta ad una passata economia stagnante.

Le parole di Di Maio al riguardo

Anche il Ministro Di Maio, leader dei Penta- stellati ha dato la colpa al Pd : ” Questo provvedimento” Ha detto – ” E’ colpa di una mancata gestione da parte del Pd “- Riferendosi all’anno 2017. ” Noi la prendiamo seriamente” – Ha aggiunto – ” Ma ci sono paesi in Europa, che in questi anni hanno superato il debito pubblico molto più di noi per risollevare la loro economia” – ” Non è giusto che tutte le colpe vengano versate sempre sull’Italia” – Ha infine detto il Ministro. E’ inutile dire, che la gran parte della popolazione si è subito trovata d’accordo con i suoi governanti. L’italia certamente non meritava questa “punizione”. E , anche Nicola Zingaretti ha voluto criticare il provvedimento: “In 12 mesi sono aumentati i debiti, è calata la crescita” – ” Noi ce lo aspettavamo” – Ha infine detto.

Il commento del popolo sui social

Le opinioni sui social degli italiani si sono susseguiti come la pioggia. Molti però sono ancora fiduciosi nel Governo. Altri pensano, che sia solo un momento passeggero. Una parte del popolo rivoterebbe tranquillamente Salvini. I fedelissimi di Di Maio lo apprezzano ancora.

Fonte foto in evidenza