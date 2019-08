Sparatoria in un supermercato del Texas ->ADESSO<

El Paso, lì 03 agosto 2019 – Aggiornamento in tempo reale sulla sparatoria in un supermercato del Texas.

Anche questa volta è stato scelto un negozio della catena Walmart; dunque, l’aggressore ha scelto di fare fuoco all’interno del supermercato ferendo le persone all’interno. Dalle ultime notizie la stima è salita ad una decina di feriti e, purtroppo anche dei morti.

Inizio dell’allerta alle ore 20:00 – Sparatoria in corso nell’area di Hawkins e Gateway East, bisogna evitare l’area. La zona interessata è quella commerciale di Cielo Vista.

Ore 20:30 – La sparatoria è ancora in corso ed arriva l’invito ad evitare anche l’area dall’aeroporto a nord di Hawkins. La polizia è attiva anche nella zona del Gateway Ovest, corsia di destra al centro commerciale Cielo Vista è chiusa.

Ancora in corso l’allarme alle ore 21:00 – Lo scenario è ancora pericoloso ed ora si sa che esistono più tiratori; dunque si ribadisce di evitare la zona dove è operativa la polizia. Quest’ultima avviserà i mezzi di comunicazione quando l’allarme sarà rientrato.

Ore 21:30 – La polizia continua ad allarmare la popolazione invitandola a stare alla larga dall’area circostante del centro commerciale Cielo Vista. Centro di riunificazione delle famiglie presso la McCarthur Middle School di Whittus.

Un testimone, sentito dalla Tv americana Cbs, riferisce di avere sentito una decina di colpi mentre stava per entrare nel negozio.

Continua la caccia all’aggressore nell’area di Hawkins e Gateway East.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019