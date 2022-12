ROMA – Venerdì 16 dicembre sciopero generale del Lazio: possibili disagi. Come fa sapere l’Inps, il prossimo 16 dicembre è stato indetta, per l’intera giornata lavorativa (24 ore), una mobilitazione regionale per il Lazio di tutti i settori lavorativi pubblici, dalle seguenti organizzazioni sindacali: FP CGIL Roma e Lazio, UIL FPL Roma e Lazio e UILPA Roma e Lazio.

In relazione all’eventuale partecipazione dei lavoratori INPS a tale sciopero, potrebbero pertanto verificarsi disagi causati dalla ridotta attività. Anche la Regione Lazio informa l’utenza che, in tale giornata, potrebbe non essere garantita la regolare erogazione dei servizi regionali; sarà comunque assicurata la continuità dei servizi pubblici essenziali, ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146.

