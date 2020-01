ROMA – Vertice Di Maio-Zingaretti a palazzo Chigi. Al centro del colloquio tra i due leader (il primo del 2020) ci sarebbe stata la situazione politica, ma si sarebbe discusso anche dei prossimi obiettivi. I capi politici del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle sono dunque tornati a parlarsi per stabilire insieme le strategie comuni da attuare nel breve periodo.

Si parla di un incontro non molto lungo, appena 45 minuti, tra il leader del M5S e il segretario del Pd. Dunque al centro del colloquio si è discusso della situazione politica generale e si è fatto un primo confronto sul percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di governo. Il clima è stato molto positivo e costruttivo, secondo quanto si legge in una nota congiunta degli staff dei due leader.

Vertice Di Maio-Zingaretti a palazzo Chigi

Questa riunione assume una certa rilevanza se si considera che verso la fine del 2019 Zingaretti sembrava aver quasi perso la pazienza, in particolare quando sottolineò che il Pd era leale ma non altrettanto si poteva dire sui suoi alleati:

“Crediamo in questo Governo come opportunità e possibilità di cambiamento del Paese – aveva scritto Zingaretti su Facebook – La manovra finanziaria è l’inizio di un percorso per dare sostanza a questo cambiamento. Ora è importante, e ci batteremo per questo”.

Secondo Zingaretti bisogna “rilanciare un programma chiaro e condiviso di innovazione per una nuova agenda per il 2020. Per riaccendere l’economia. Creare lavoro. Sostenere la rivoluzione verde. Rilanciare gli investimenti. Semplificare lo Stato. Investire su scuola, università, sapere”.

} ?> } ?> } ?>} ?>

Dal canto suo, invece, Luigi Di Maio ha sempre espresso l’intenzione di non volere nuove tasse, come scritto mesi fa anche su Facebook:

“Un governo che pensa ai cittadini lavora per bloccare l’aumento dell’Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a famiglia, nel 2020. Ed è questo Governo che noi sosteniamo”.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di