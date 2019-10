Wanda Fabrizio Corona: si va a processo?

Wanda Fabrizio Corona, una storia che risale a qualche tempo fa. Il marito della soubrette argentina, giocava per l’Inter, così come colui che risulterebbe essere il terzo incomodo. Si tratta infatti del centrocampista, perno del reparto della squadra di Conte Marcelo Brozovic. Secondo Fabrizio Corona, il croato e Wanda Nara, all’epoca, sarebbero stati protagonisti di un flirt. Da esso sarebbero scaturite una serie di reazioni, che poi avrebbero portato al sorgere di una serie di problematiche tra il club nerazzurro ed il bomber albiceleste. Ricordiamo infatti le frizioni di Icardi con il suo ex club, che culminarono con l’esclusione dell’attaccante dagli undici titolari. Seguirono poi il ritiro della fascia di capitano, in favore di Samir Handanovic, e la tribuna e gli allenamenti lontano dal resto dei compagni.

Wanda Fabrizio Corona, altri dettagli

L’articolo che presumeva il flirt tra Wanda e Brozovic, uscì sul The King Corona Magazine. Lo stesso aveva anche ipotizzato la possibile separazione della coppia Icardi-Nara. Intanto Marcelo Brozovic si era affrettato a smentire, in maniera categorica, il presunto flirt con la moglie del suo compagno di squadra. Il centrocampista croato, per tutelarsi ulteriormente, aveva presentato denuncia tramite l’avvocato Danilo Buongiorno.

La situazione e i possibili sviluppi

Attualmente Fabrizio Corona si trova in carcere, a causa di altre questioni, sempre legate al mondo dei paparazzi. Pare però che il 18 dicembre di quest’anno, potrebbe subire un ennesimo processo, proprio derivante dal presunto flirt di cui vi abbiamo appena parlato. Insomma sarebbe il sommarsi si situazioni spiacevoli, per l’ex Re dei paparazzi. Dopo questo scandalo, la vita di Icardi e Nara, è certamente cambiata. Dopo un’estate di tira e molla con la società nerazzurra, e vari dispetti, Mauro si è trasferito in Francia, temporaneamente a Parigi. Ora gioca con il Paris Saint Germain, dove pare si trovi molto bene, e dove sta iniziando a giocare e segnare.

Foto

www.corriere.it