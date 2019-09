Avril Lavigne compie oggi gli anni! Sono 35 le primavere raggiunte oggi da Avril Lavigne, una delle cantanti e attrici più celebri al mondo.

La sua carriera inizia giovanissima in seguito a un regalo che molti adolescenti vorrebbero ricevere: una chitarra. La prima esibizione importante già nel 1999 quando, in seguito alla vittoria di un concorso musicale, si esibisce sullo stesso palco insieme a Shania Twain di fronte a una platea di circa ventimila spettatori.

Avril Lavigne compie oggi 35 anni – la carriera in breve

Il debutto ufficiale avviene però con l’album “Let Go”, pubblicato nel lontano 2002 che diventa rapidamente il secondo disco più venduto dell’anno, grazie alla spinta di due singoli trainanti, “Complicated” e “Sk8er Boi”. Entrambi diventano infatti delle hit radiofoniche in tutto il mondo.

A “Let Go” sono seguiti altri cinque full lenght, “Under My Skin” (2004), “The Best Damn Thing” (2007), “Goodbye Lullaby” (2011), “Avril Lavigne” (2014) e “Head Above Water” (2019). Quest’ultimo, essendo a cinque anni di distanza dal precedente lavoro, è stato definito da prestigiose riviste quali Idolator, Spin, The Huffington Post, Billboard e International Business Times”.

Il singolo omonimo, che era uscito a settembre dell’anno precedente, riuscì subito a convincere lo zoccolo duro dei suoi fan e ne creò rapidamente di nuovi in tutto il mondo. Ad esso sono seguiti altri tre singoli, “Tell Me It’s Over”, “Dumb Blonde” e “I Fell in Love with the Devil”.

L’album “Head Above Water” pur non essendo riuscito a conquistare la vetta delle classifiche di vendita in nessun paese, è entrato nelle prime dieci posizioni in Austria (2), Germania (3), Svizzera (4), Canada (5), Giappone (7), Australia (9) e Regno Unito (10). In Italia invece si è piazzato al sesto posto.

La vita privata, l’artista in cifre e l'”Head Above Water Tour 2019″

Avril Lavigne è stata sposata in passato con Deryck Whibley, frontman dei Sum 41 (che qualcuno di voi avrà visto lo scorso anno al Firenze Rocks in apertura ai The Cure) e con Chad Kroeger, cantante dei Nickelback.

Durante la sua carriera Avril Lavigne ha venduto oltre 40 milioni di album e 50 milioni di singoli.

L’artista è attualmente impegnata in un lungo tour in Nord America ma non sono previste (al momento) date in Italia.

Buon compleanno Avril!

La foto nell’articolo è tratta dalla pagina Facebook ufficiale dell’artista