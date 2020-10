Firmati gli Accordi Artemis: otto gli stati firmatari. L’Italia è fra questi.

Era il 15 maggio 2020 quando la Nasa, con un tweet, annunciò gli Accordi Artemis. Un piccolo decalogo per diventare partner del programma che riporterà l’Uomo sulla Luna. Lo scopo è evidente: trovare nazioni interessate a cooperare per ottenere insieme l’obiettivo di raggiungere la Luna per restarci. L’approccio di questa nuova “corsa alla Luna” è inequivocabilmente diverso rispetto a quello degli anni 60 del secolo scorso e del programma Apollo. In quegli anni la Luna era una dimostrazione di forza e quando la dimostrazione avvenne con l’Apollo 11, perse il suo scopo. Le mire della NASA verso il nostro satellite vennero presto abbandonate con rapidi e repentini tagli al budget da parte dell’amministrazione Nixon. In questi giorni, i punti presentati in quel decalogo sono stati recepiti e gli Accordi Artemis sono stati firmati da otto stati. L’Italia è fra questi.

We go, together! We’re building a coalition of nations that will help land the first woman and next man on the Moon. The Artemis Accords establish a shared vision for international partners that join in humanity’s return to the lunar surface: Noi andremo, insieme! Stiamo costruendo una coalizione di nazioni che aiuterà la prima donna ed il prossimo uomo a mettere piede sulla Luna. Gli Accordi Artemis stabiliranno una visione condivisa per i partner internazionali che vorranno unirsi a noi nel ritorno dell’uomo sulla superficie lunare. Jim Bridenstine, amministratore NASA

I dieci punti

Il testo originale degli Accordi Artemis firmati è liberamente consultabile sul sito della NASA, ma sono riassumibili in questi dieci punti:

Uso Pacifico La cooperazione internazionale su Artemis è intesa non solo a rafforzare l’esplorazione spaziale, ma a rafforzare le relazioni pacifiche tra le nazioni. Pertanto, al centro degli accordi di Artemis c’è il requisito che tutte le attività siano condotte per scopi pacifici, secondo i principi del Trattato sullo spazio esterno.

Trasparenza La trasparenza è un principio chiave per un’esplorazione responsabile dello spazio civile e la NASA ha sempre avuto cura di descrivere pubblicamente le sue politiche e piani. Le nazioni partner degli Accordi Artemis saranno tenute a sostenere questo principio descrivendo pubblicamente le proprie politiche e piani in modo trasparente.

Interoperabilità L’interoperabilità dei sistemi è fondamentale per garantire un’esplorazione spaziale sicura e affidabile. Pertanto, gli Accordi Artemis richiedono che le nazioni partner utilizzino standard internazionali aperti, sviluppino nuovi standard quando necessario e si sforzino di sostenere l’interoperabilità nella misura più pratica possibile.

Soccorso d’emergenza Fornire assistenza di emergenza a chi ne ha bisogno è una pietra angolare di qualsiasi programma spaziale civile responsabile. Pertanto, gli Accordi Artemis riaffermano gli impegni della NASA e delle nazioni partner per l’accordo sul salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e il ritorno di oggetti lanciati nello spazio esterno. Inoltre, in base agli Accordi, la NASA e le nazioni partner si impegnano a prendere tutte le misure ragionevoli possibili per fornire assistenza agli astronauti in difficoltà.

Iscrizione nel registro degli oggetti spaziali La registrazione è al centro della creazione di un ambiente sicuro e sostenibile nello spazio per condurre attività pubbliche e private. Senza un’adeguata registrazione, non è possibile coordinare per evitare interferenze dannose. Gli Accordi Artemis rafforzano la natura critica della registrazione e sollecitano qualsiasi partner che non sia già membro della Convenzione di registrazione ad aderire il prima possibile.

Comunicazione di dati scientifici La NASA è sempre stata impegnata nella condivisione tempestiva, completa e aperta dei dati scientifici. I partner degli Accordi Artemis accetteranno di seguire l’esempio della NASA, rilasciando pubblicamente i loro dati scientifici per garantire che il mondo intero possa beneficiare del viaggio di esplorazione e scoperta di Artemis.

Protezione del patrimonio La protezione dei siti e dei manufatti storici sarà altrettanto importante nello spazio quanto lo è qui sulla Terra. Pertanto, in base agli accordi sugli Accordi Artemis, la NASA e le nazioni partner si impegneranno a proteggere siti e manufatti con valore storico.

Utilizzo delle risorse spaziali La capacità di estrarre e utilizzare le risorse su Luna, Marte e asteroidi sarà fondamentale per supportare l’esplorazione e lo sviluppo dello spazio sicuro e sostenibile. Gli Accordi Artemis rafforzano il fatto che l’estrazione e l’utilizzo delle risorse spaziali può e sarà condotto sotto gli auspici del trattato sullo spazio esterno, con un’enfasi specifica sugli articoli II, VI e XI.

Attività per la risoluzione dei conflitti Evitare interferenze dannose è un principio importante del Trattato sullo spazio esterno che è attuato dagli Accordi Artemis. In particolare, tramite gli Accordi Artemis, la NASA e le nazioni partner forniranno informazioni pubbliche sulla posizione e la natura generale delle operazioni che informeranno la portata e l’ambito delle “Zone di sicurezza”. La notifica e il coordinamento tra le nazioni partner per il rispetto di tali zone di sicurezza preverranno interferenze dannose, attuando l’Articolo IX del Trattato sullo Spazio Esterno e rafforzando il principio del dovuto rispetto.

Detriti spaziali e dismissione dei veicoli spaziali Preservare un ambiente sicuro e sostenibile nello spazio è fondamentale per le attività sia pubbliche che private. La NASA e le nazioni partner acconsentiranno a pianificare la mitigazione dei detriti orbitali, inclusa la passivazione e lo smaltimento sicuri, tempestivi ed efficienti dei veicoli spaziali al termine delle loro missioni.

I nove firmatari degli Accordi Artemis

L’annuncio della firma da parte dei primi otto stati è avvenuto durante l’International Astronautical Congress avvenuto lo scorso 13 ottobre. Ne è seguito un video dove Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone, Lussemburgo, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Italia hanno spiegato i propri intenti dietro la firma di questo storico trattato.

È infatti la prima volta che una coalizione di stati appartenenti a differenti regioni del mondo si sono riuniti per rinforzare il proprio comune impegno nel campo dell’esplorazione umana a beneficio di tutta l’Umanità.

Come è chiara capire, gli accordi firmati, non concernono solo nello specifico del programma spaziale Artemis e il Moon to Mars. Mettono i pilastri per quella che sarà la politica di collaborazione e coesistenza delle nazioni aldifuori dell’atmosfera terrestre.

Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, ha rappresentato e firmato per l’Italia gli accordi.

